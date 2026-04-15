Trend Galeri Trend Yaşam Uçaklarda 12’den Sonra Neden 14 Geliyor? Meğer 13 Numaranın Sırrı Sadece Gökyüzünde Değilmiş!

Uçaklarda 12’den Sonra Neden 14 Geliyor? Meğer 13 Numaranın Sırrı Sadece Gökyüzünde Değilmiş!

Uçak koltuklarında veya otel asansörlerinde 13 numarayı görmediğiniz oldu mu? Meğer 12'den sonra doğrudan 14'ün gelmesi bir hata değilmiş! İşte gökyüzünden yeryüzüne, havacılıktan turizme kadar uzanan 'kayıp 13 numara' gizeminin arkasındaki o şaşırtıcı gerçek...

Giriş Tarihi: 15.04.2026 11:11 Güncelleme Tarihi: 16.04.2026 08:30
Uçak yolculuğu yapan birçok kişi, koltuk sıralamasında 13 numaranın olmadığını fark ettiğinde bunun teknik bir sebepten kaynaklandığını düşünebilir. Ancak gerçek oldukça farklı. Uçaklarda 13 numara, güvenlik ya da mühendislik ile ilgili değil tamamen psikolojik ve kültürel nedenlere dayanıyor.

GİZEMLİ SEBEP TRİSKAİDEKAFOBİ

Uçaklarda 13 numaralı sıranın bulunmamasının arkasında, tıp literatüründe "Triskaidekafobi" olarak bilinen 13 sayısı korkusu yatıyor. Özellikle Batı kültürlerinde köklü bir geçmişe sahip olan bu inanışa göre 13 sayısı; uğursuzluk, kötü şans ve felaketle özdeşleştiriliyor.

Bu sebeple havayolu şirketleri de yolcuların bu tür kaygılar yaşamaması adına koltuk planlamasında 13 numaralı sırayı tamamen atlayabiliyor.

GÜVENLİK AÇIĞI DEĞİL NEZAKET

Uçaklarda 13 numaranın olmaması tamamen psikolojik bir tercih. Herhangi bir teknik zorunluluk ya da güvenlik riski bulunmuyor. Bu durum tamamen batıl inanç olsa da uçuş firmaları, sadece yolcuların güvenliğini değil psikolojisini de düşünerek daha rahat hissetmeleri için bu tür detaylara önem veriyor.

KAYIP KATLAR VE ODALAR

Bu gizemli durum sadece havacılık sektörüyle sınırlı değil. Dünya genelinde birçok yerde benzer uygulamalar görülüyor.

  • 13. Kat Bilmecesi: Asansörlerde 12'den sonra doğrudan 14. kata geçiş olabiliyor. Birçok yer, misafirlerinin "uğursuz" kabul edilen bir katta uyumak istemeyeceğini bildiği için 13. katı teknik servis katı olarak kullanıyor veya kat numaralandırmasını tamamen değiştiriyor. Hatta bazı asansör sistemlerinde 13 düğmesi yerine "S" veya farklı semboller kullanılabiliyor.
  • Kapı Numaralarına Çözüm: Otellerde 13 numaralı oda yerine genellikle 12A veya doğrudan 14 numara kullanılır.
  • Hastaneler ve Gemiler: Benzer uygulama hastanelerdeki oda numaralarında ve büyük yolcu gemilerinin güvertelerinde de olabiliyor.
DÜNYA DEVLERİ BU LİSTEDE!

Türkiye'nin yanı sıra Lufthansa, Air France ve Ryanair gibi Avrupa merkezli pek çok şirket de koltuk sıralamasında 13 numarayı kullanmıyor.

Öte yandan, sadece 13 değil; İtalya'da 17, Çin'de ise 4 sayısı benzer sebeplerle bazı firmalar tarafından atlanıyor.

HER HAVAYOLU AYNI UYGULAMAYI YAPIYOR MU?

Bazı havayolları, yolcuların artık bu tür batıl inançlara daha az önem verdiğini düşünerek 13 numarayı kullanıyor. Bu durum, kültürel hassasiyetler ile modern yaklaşım arasında bir denge arayışı olarak değerlendiriliyor.