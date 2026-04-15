Uçaklarda 12’den Sonra Neden 14 Geliyor? Meğer 13 Numaranın Sırrı Sadece Gökyüzünde Değilmiş!

GÜVENLİK AÇIĞI DEĞİL NEZAKET

Uçaklarda 13 numaranın olmaması tamamen psikolojik bir tercih. Herhangi bir teknik zorunluluk ya da güvenlik riski bulunmuyor. Bu durum tamamen batıl inanç olsa da uçuş firmaları, sadece yolcuların güvenliğini değil psikolojisini de düşünerek daha rahat hissetmeleri için bu tür detaylara önem veriyor.