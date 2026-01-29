Uçakta şoke eden ölüm: Annesinin omzunda yaşamını yitirdi

The Sun gazetesinin haberine göre, ABD'den İngiltere'ye giden yolcu uçağında, 44 yaşındaki yazar Rachel Green, annesinin omzunda uykuya daldıktan sonra bir daha uyanamadı. ANNESİNİN OMZUNDA UYUDU, BİR DAHA UYANMADI Kitabı için araştırma yapmak üzere ABD'nin Minneapolis kentinden Londra Heathrow Havalimanı'na giden Rachel Green, Delta Havayolları'na ait uçakta annesinin omzunda uyuyakaldı. Ancak bir süre sonra kabin ekibi tarafından uyandırılmak istendiğinde genç kadın uyanamadı. Uçakta anons yapılarak doktor olup olmadığı soruldu, sağlık müdahaleleri yapıldı ancak Rachel'ın kurtarılamadığı ifade edildi. MAHKEMEDE GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI Batı Londra Adli Tıp Mahkemesi'nde (West London Coroner's Court) görülen duruşmada, Rachel'ın vücudunda çok sayıda reçeteli ilaca ait madde bulunduğu açıklandı. Ayrıca daha önce teşhis edilmemiş doğuştan bir kalp rahatsızlığı olduğu, bu durumun kullandığı ilaçlarla birleşerek ölüme yol açmış olabileceği belirtildi. Adli patolog Dr. Alan Bates, kalpte 'miyokardiyal tünelleşme' (myocardial tunnelling) adı verilen yapısal bir sorun bulunduğunu, bu durumun kalp ritmini etkileyebileceğini söyledi. İLAÇLAR, ALKOL VE KALP RAHATSIZLIĞI ÖLÜMÜ TETİKLEDİ Yapılan incelemelerde Rachel'ın kanında antidepresanlar, melatonin ve düşük miktarda alkol tespit edildi. Ancak uzmanlar, aşırı doz bulgusuna rastlanmadığını vurguladı. Ölümün 'ani ve anında' gerçekleştiği, tüm canlandırma girişimlerinin sonuçsuz kaldığı kaydedildi. MAHKEMEDEN 'KAZA SONUCU ÖLÜM' KARARI Kıdemli Adli Tıp Hakimi Lydia Brown, olay için 'kaza sonucu ölüm' kararı verdi. Brown, 'Bu kadın uçuş sırasında basitçe hayatını kaybetti. Ülkemize araştırma yapmak için geliyordu, bir süre annesiyle kalacaktı. Annesi ve kız kardeşiyle birlikte uçaktan bile inemeden hayatını kaybetti.' dedi.