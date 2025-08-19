Trend Galeri Trend Yaşam ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI: MEB ile 2025 ücretli öğretmenlik başvuru ekranı açıldı mı, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

MEB ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet ekranında sürüyor. Başvurularını tamamlayan adaylar sonuç tarihine odaklandı. Sonuçlar il ve ilçelerinde kendi planlamalarına göre değişiklik gösterebiliyor. Devlet okullarında görev almak isteyen adaylar, "2025 ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler?" sorusuna yanıt arıyor. Binlerce kişi başvuru sürecine odaklanırken, MEB'in resmi açıklaması için geri sayım sürüyor. Peki, ücretli öğretmenlik başvuruları hangi tarihte yapılacak, başvuru koşulları neler olacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 19.08.2025 15:58 Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 15:58
2025-2026 eğitim yılı öncesinde ücretli öğretmen olarak görev almak isteyen adaylar, başvuru sürecine dair ayrıntıları merak ediyor. İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri üzerinden gerçekleştirilen ücretli öğretmenlik başvuruları, adayların gündeminde yer alıyor. Peki, ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman, nereden ve nasıl yapılır?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alınan ücretli öğretmenlik başvuruları illerden illere farklılık gösteriyor. Ücretli öğretmenlik başvuruları genellikle Temmuz-Ağustos dönemlerinde başlıyor.Bazı ile ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde tarihleri duyurdu ve başvurular sona erdi.

Başvuru tarihleri için il ve ilçelerin Milli Eğitim Müdürlükleri sayfası takip edilmeli.

Başvuru sonuçları adaylara SMS veya mail ile bildirilir.

İL VE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular online ortamda E-devlet üzerinden ve Online Ön Başvuru Formu üzerinden alınacak. Bu sebeple ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri'ni takip edilmesi gerekmektedir.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak

3. Öğretmenlik mesleğini yapmasına engel herhangi bir suç işlememiş olmak

4. Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmamak

5. Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak (Askerliğini yapmış, muaf veya ertelemiş olmak)

6. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar, öğrenimlerinin yurt içindeki yükseköğretim kuramlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.

7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak.

8-Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Lisans Programlarından birinden ve Çocuk Gelişimi önlisans programından mezun olmak, İhtiyaç duyulması halinde diğer programlardan mezun olmak

