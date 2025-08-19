ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI: MEB ile 2025 ücretli öğretmenlik başvuru ekranı açıldı mı, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

MEB ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet ekranında sürüyor. Başvurularını tamamlayan adaylar sonuç tarihine odaklandı. Sonuçlar il ve ilçelerinde kendi planlamalarına göre değişiklik gösterebiliyor. Devlet okullarında görev almak isteyen adaylar, "2025 ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler?" sorusuna yanıt arıyor. Binlerce kişi başvuru sürecine odaklanırken, MEB'in resmi açıklaması için geri sayım sürüyor. Peki, ücretli öğretmenlik başvuruları hangi tarihte yapılacak, başvuru koşulları neler olacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak?