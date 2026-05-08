UEFA Avrupa Ligi finali ne zaman ve nerede oynanacak? Aston Villa ve Freiburg mücadelesine geri sayım!

UEFA Avrupa Ligi finali ne zaman ve nerede oynanacak sorusu, yarı final rövanş maçlarının tamamlanmasıyla yanıt buldu. Nottingham Forest ve Braga engellerini aşan Aston Villa ile Freiburg, Avrupa'nın iki numaralı kupasını müzesine götürmek için İstanbul'da kozlarını paylaşacak. Tarihi final öncesi maçın saati, stadyum bilgisi ve takımların finale giden yolu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor.

Giriş Tarihi: 08.05.2026 06:37
Avrupa futbolunun kalbi Mayıs ayında yeniden Türkiye'de atıyor. Beşiktaş Park Stadyumu'nun (Tüpraş Stadyumu) ev sahipliği yapacağı dev organizasyonda, İngiliz devi Aston Villa ile Bundesliga temsilcisi Freiburg şampiyonluk mücadelesi verecek. Futbol dünyası bu kritik eşleşmeye kilitlenmiş durumda.

ASTON VİLLA VE FREİBURG FİNAL BİLETİNİ NASIL ALDI?

Yarı finalin ilk ayağında Nottingham Forest'a 1-0 mağlup olan Aston Villa, Villa Park'ta oynanan rövanşta rakibini 4-0 gibi net bir skorla geçerek adını finale yazdırdı.

Diğer eşleşmede ise Braga karşısında ilk maçı 2-1 kaybeden Freiburg, sahasındaki mücadeleyi 3-1 kazanarak tarihindeki ilk Avrupa finaline yükselme başarısı gösterdi. İki ekip de geri dönüşlere imza atarak İstanbul biletini cebine koydu.

2026 UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA tarafından belirlenen takvime göre kupa, 20 Mayıs Çarşamba akşamı Boğaz'ın eşsiz manzarasında sahibini bulacak.

Karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 22.00'de yapılacak.

Maçın Türkiye'de TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanması bekleniyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör