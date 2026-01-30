Trend Galeri Trend Yaşam UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ 2026: GS son 16 play-off kurası ne zaman, saat kaçta yapılacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının tamamlanmasıyla birlikte heyecan Son 16 Play-Off turuna taşındı. Temsilcimiz Galatasaray, lig etabını 20. sırada tamamlayarak play-off aşamasına adını yazdırdı. Devler Ligi'nde yoluna devam edecek olan sarı-kırmızılıların rakiplerini belirleyecek kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta başlayacak? Galatasaray'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri kimler? İşte İsviçre'den gelecek müjdeli haber öncesi tüm detaylar.

Giriş Tarihi: 30.01.2026 12:40
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni formatın ilk kura heyecanı yaşanıyor. 36 takımlı lig usulü sonrası ilk 8 takımın doğrudan son 16'ya yükseldiği turnuvada; 9 ile 24. sıra arasında yer alan ekipler, play-off turunda karşı karşıya gelecek. 10 puanla 20. sırayı alan Galatasaray, bu turda seri başı olmayan takımlar arasında yer alıyor. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak çekilişle, temsilcimizin çeyrek final yolundaki ilk engeli netlik kazanacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ BİLGİLERİ

Kura Çekimi Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma (Bugün)

Saat: 14:00 (TSİ)

Yer: UEFA Genel Merkezi, Nyon (İsviçre)

Kuranın UEFA resmi kanalı üzerinden canlı takip edilmesi bekleniyor.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Lig aşamasını 20. sırada bitiren Galatasaray, play-off turunda 9 ile 16. sıra arasındaki "seri başı" takımlardan biriyle eşleşecek. Temsilcimizin muhtemel rakipleri arasında Avrupa'nın dev isimleri bulunuyor:

Atletico Madrid

Juventus

PLAY-OFF TURU MAÇ TAKVİMİ

Galatasaray, play-off turundaki ilk maçını iç sahada, rövanş mücadelesini ise deplasmanda oynayacak:

Play-Off İlk Maçlar: 17 - 18 Şubat 2026 Salı / Çarşamba

Play-Off Rövanş Maçlar: 24 - 25 Şubat 2026 Salı / Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURUNA YÜKSELEN TAKIMLAR

İlk 8 - Doğrudan Son 16 Turu: Arsenal, Bayern Münih, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting ve Manchester City.

9-24 - Play-Off: Real Madrid, Inter, Paris Saint-Germain (PSG), Newcastle United, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiakos, Club Brugge, Galatasaray, Monaco, Karabağ, Bodo/Glimt ve Benfica.

