UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ 2026: GS son 16 play-off kurası ne zaman, saat kaçta yapılacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının tamamlanmasıyla birlikte heyecan Son 16 Play-Off turuna taşındı. Temsilcimiz Galatasaray, lig etabını 20. sırada tamamlayarak play-off aşamasına adını yazdırdı. Devler Ligi'nde yoluna devam edecek olan sarı-kırmızılıların rakiplerini belirleyecek kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta başlayacak? Galatasaray'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri kimler? İşte İsviçre'den gelecek müjdeli haber öncesi tüm detaylar.

Giriş Tarihi: 30.01.2026 12:40