UEFA Ülke puanı sıralaması 2025: Türkiye UEFA Ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

Avrupa Kupaları'nda temsilcilerimizin kritik haftası sona erdi. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya 1-0 yenilmesi, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Brann'ı 4-0'la geçmesi ve Samsunspor'un Konferans Ligi'nde AEK'ya 2-1 mağlup olması sonrası, gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. Avrupa kupalarını etkileyen bu sıralamada Türkiye kaçıncı sırada ve hanesine bu hafta kaç puan yazdırdı? İşte son maç sonuçlarının ardından yapılan güncel hesaplamalar:
UEFA ülke puanı hesaplamasında takımların aldıkları galibiyetler, beraberlikler ve tur atlama bonusları önem taşır. Bu hafta oynanan üç kritik karşılaşmanın sonuçları şöyle:
|Karşılaşma
|Organizasyon
|Sonuç
|Monaco - Galatasaray
|UCL
|1-0 (Mağlubiyet)
|Brann - Fenerbahçe
|UEL
|0-4 (Galibiyet)
|Samsunspor - AEK
|UECL
|1-2 (Mağlubiyet)
Türkiye'nin sıralamadaki puan artışı bu hafta sadece Fenerbahçe ile devam etti: