UEFA Ülke puanı sıralaması 2025: Türkiye UEFA Ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

Türkiye için UEFA sıralamasında ilk 10 başarısı devam ediyor. Temsilcilerimizin bu hafta aldığı farklı sonuçlar, sıralamayı yakından ilgilendiriyor. Özellikle Fenerbahçe'nin Norveç'te aldığı 4-0'lık net galibiyet önemli bir katkı sağlarken, Galatasaray ve Samsunspor'un mağlubiyetleri haftalık yükselişi sınırladı. Türkiye'nin kaçıncı sırada olduğunu belirleyen bu puanlar, gelecek sezon Avrupa Kupaları'na doğrudan takım gönderme hakkımızı da etkileyecek.