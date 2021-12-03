UFO'lar savaş uçakları tarafından tespit edildi! Ancak hükümetin gizli birimi bu olayları sakladı

Kanada'nın Bilgiye Erişim Yasası kapsamında UFO'larla ilgili bir rapor yayınlandı ve bazıları gizli olarak sınıflandırılmış olan belgeler paylaşıldı. Söz konusu belgelerde pilotların UFO'larla karşılaşmaları yer alıyor.

Kanada Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin RCAF eski savaş pilotlarından olan Jock Williams yaptığı açıklamada, "Ortada olan belgeler var, ancak bazı kişiler bunları umursamıyor. Gizli bir birim var, UFO'larla ilgili olaylardan haberdarlar. Bu olayları bildiklerine dair kanıtlar var, ancak kendi içlerinde neler olduğunu bilmiyoruz" dedi.

Söz konusu belgelerden bir tanesi, 2016 Eylül tarihinde Britanya Kolumbiyası'nda kıyı şeridinde yapılan uçuşta UFO görüldüğünü içeriyor. Belgede yazana göre pilot 3000 fit yukarıda, yavaş hızla giden üç kırmızı ışık gördüğünü söylüyor. Radar taramaları 100 mil içinde başka bir uçak tespit etmiyor. Bu olayın raporu dakikalar içinde gizli birime gönderiliyor, ancak bundan sonrasında hiçbir işlem yapılmamış, sanki olay hiç gerçekleşmemiş gibi görünüyor.

Söz konusu diğer olaylardan bir tanesi de 2016 Nisan ayında yaşanmış. Toronto'nun hemen kuzeyinde WestJet Havayolları'na ait bir uçak, bölgede başka bir uçak yokken üzerinden çok sayıda parlak ışık geçtiğini bildiriyor. Bu olay da kayıtlara geçiyor, fakat sonrası ise meçhul.