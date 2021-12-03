Trend Galeri Trend Yaşam UFO'lar savaş uçakları tarafından tespit edildi! Ancak hükümetin gizli birimi bu olayları sakladı

UFO'lar savaş uçakları tarafından tespit edildi! Ancak hükümetin gizli birimi bu olayları sakladı

Son dönemlerde UFO'lar ve uzaylılarla ilgili haberler gündeme geliyor. Resmi kurumlarda da ilginç gelişmeler yaşanıyor. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, tanımlanamayan hava cisim ve olaylarını inceleyecek yeni bir birim kurdu. Diğer yandan Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı NASA hakkında da bomba iddialar var. NASA'nın uzaylıların varlığını doğrulayan önemli kanıtlara sahip olduğu söyleniyor. İşte tüm bunlar konuşulurken Kanada'dan dikkat çekici bir haber geldi. Kanada Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RCAF) ait savaş uçakları tarafından UFO'ların görüldüğü, ancak bu olayların yine hava kuvvetlerine bağlı gizli bir birim tarafından gizlendiği belirtildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03.12.2021 10:20 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 10:21
UFO’lar savaş uçakları tarafından tespit edildi! Ancak hükümetin gizli birimi bu olayları sakladı

Kanada'nın Bilgiye Erişim Yasası kapsamında UFO'larla ilgili bir rapor yayınlandı ve bazıları gizli olarak sınıflandırılmış olan belgeler paylaşıldı. Söz konusu belgelerde pilotların UFO'larla karşılaşmaları yer alıyor.

UFO’lar savaş uçakları tarafından tespit edildi! Ancak hükümetin gizli birimi bu olayları sakladı

Kanada Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin RCAF eski savaş pilotlarından olan Jock Williams yaptığı açıklamada, "Ortada olan belgeler var, ancak bazı kişiler bunları umursamıyor. Gizli bir birim var, UFO'larla ilgili olaylardan haberdarlar. Bu olayları bildiklerine dair kanıtlar var, ancak kendi içlerinde neler olduğunu bilmiyoruz" dedi.

UFO’lar savaş uçakları tarafından tespit edildi! Ancak hükümetin gizli birimi bu olayları sakladı

Söz konusu belgelerden bir tanesi, 2016 Eylül tarihinde Britanya Kolumbiyası'nda kıyı şeridinde yapılan uçuşta UFO görüldüğünü içeriyor. Belgede yazana göre pilot 3000 fit yukarıda, yavaş hızla giden üç kırmızı ışık gördüğünü söylüyor. Radar taramaları 100 mil içinde başka bir uçak tespit etmiyor. Bu olayın raporu dakikalar içinde gizli birime gönderiliyor, ancak bundan sonrasında hiçbir işlem yapılmamış, sanki olay hiç gerçekleşmemiş gibi görünüyor.

UFO’lar savaş uçakları tarafından tespit edildi! Ancak hükümetin gizli birimi bu olayları sakladı

Söz konusu diğer olaylardan bir tanesi de 2016 Nisan ayında yaşanmış. Toronto'nun hemen kuzeyinde WestJet Havayolları'na ait bir uçak, bölgede başka bir uçak yokken üzerinden çok sayıda parlak ışık geçtiğini bildiriyor. Bu olay da kayıtlara geçiyor, fakat sonrası ise meçhul.

UFO’lar savaş uçakları tarafından tespit edildi! Ancak hükümetin gizli birimi bu olayları sakladı

2016 Aralık ayında başka bir olay daha yaşanıyor. Edmonton hava kontrol görevlileri, Alberta'nın batı tarafında gündüz UFO gördüğünü söylüyor ve bunu orduya bildiriyor.

SON DAKİKA SON DAKİKA