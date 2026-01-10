Trend Galeri Trend Yaşam Ülkeler alarma geçti! ABD’nin tehdidi sonrası tekrar gündemde! İşte dünyanın en güçlü orduları listesi

Ülkeler alarma geçti! ABD’nin tehdidi sonrası tekrar gündemde! İşte dünyanın en güçlü orduları listesi

Dünya genelindeki farklı coğrafyalarda jeopolitik gerilimlerin artabileceği endişeleri, ülkelerin savunma alanındaki yatırımlarının artmasına neden oluyor. Başta Rusya-Ukrayna Savaşı olmak üzere Asya tarafında Japonya ile Çin arasındaki gerilimin tırmanması ve en son ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi sonrası artan güvenlik ihtiyacıyla birçok ülke, savunma yatırımlarını artırma kararı aldı. Özellikle ABD yönetiminin Venezuela'nın ardından Grönland ve İran'a yönelik sergilediği sert tutum, dünya genelinde jeopolitik gündemin yakın dönemde ısınabileceğine ilişkin kaygıları besledi. Ayrıca Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun ABD Başkanı Trump'ı hedef alan açıklamaları endişeleri artırdı.

Giriş Tarihi: 10.01.2026 15:35
İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI

Rusya-Ukrayna Savaşı, Japonya-Çin gerilimi ve ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesiyle birlikte Trump'ın Grönland ve İran'a yönelik sert söylemleri, küresel jeopolitik risk algısını yükseltti. Washington'un tutumu ve Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'nun Trump karşıtı açıklamaları da belirsizlikleri artırırken, artan güvenlik kaygıları dünya genelinde ülkelerin savunma yatırımlarını hızlandırmasına yol açtı.

Savaş uçağı olmayan ülkeler

Arnavutluk

Belize

Benin

Butan

Bolivya

Bosna Hersek

Burkina Faso

SAVAŞ UÇAĞI BULUNAN ÜLKELER VE SAYILARI İSE ŞU ŞEKİLDE:

Eritre: 1

Demokratik Kongo: 1

Güney Afrika: 2

Slovakya: 2

Kongo Cumhuriyeti: 2

Meksika: 3

Honduras:4

Ermenistan: 4

Sri Lanka: 5

Uganda: 6

Gabon:6

Mozambik:8

Mali:9

Tunus: 10

Libya: 10

Hırvatistan: 10

Bulgaristan: 10

Sırbistan:11

Namibya: 11

Küba: 11

Botsvana: 11

Macaristan: 12

Çekya: 12

Azerbaycan: 12

Zimbabve: 13

Tanzanya: 14

Nijerya: 14

Peru: 15

Avusturya: 15

Kolombiya: 16

Kenya: 17

Romanya: 21

Arjantin: 23

Türkmenistan: 24

Bahreyn: 24

Avustralya: 24

Etiyopya: 25

Malezya: 26

Irak: 26

Yemen: 27

Portekiz: 28

Umman: 29

Venezuela: 30

Danimarka: 31

Hollanda: 32

Belarus: 36

Sudan: 37

Vietnam: 41

Endonezya: 41

Bangladeş: 42

İsviçre: 43

Kuveyt: 43

Brezilya: 43

Belçika: 43

Ürdün: 44

Şili: 45

Finlandiya: 54

Özbekistan: 58

Myanmar: 58

Polonya: 59

Kazakistan: 63

Kanada: 66

Ukrayna: 70

İsveç: 71

Angola:71