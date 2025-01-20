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Ülkelere göre savaş uçağı filosu gücü! Global Firepower yayınladı: İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...
Ülkelere göre savaş uçağı filosu gücü! Global Firepower yayınladı: İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...
ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, ülkelere göre savaş uçağı filosu gücü listesini paylaştı. ABD, Rusya ve Çin'in ilk 3'te yer aldığı listede Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 20.01.2025 14:00
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 14:01