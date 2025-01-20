Trend Galeri Trend Yaşam Ülkelere göre savaş uçağı filosu gücü! Global Firepower yayınladı: İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

Ülkelere göre savaş uçağı filosu gücü! Global Firepower yayınladı: İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, ülkelere göre savaş uçağı filosu gücü listesini paylaştı. ABD, Rusya ve Çin'in ilk 3'te yer aldığı listede Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.01.2025 14:00 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 14:01
Ülkelere göre savaş uçağı filosu gücü! Global Firepower yayınladı: İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri...

Ülkelerin askeri güç verilerini analiz eden ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, ülkelere göre savaş uçağı filosu gücü listesini açıkladı. Birçok ülkeyi geride bırakan Türkiye, listeye damga vurdu. İşte Global Firepower tarafından yayınlanan liste...

Ülkelere göre savaş uçağı filosu gücü! Global Firepower yayınladı: İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri...
Ülkelere göre savaş uçağı filosu gücü! Global Firepower yayınladı: İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri...
Ülkelere göre savaş uçağı filosu gücü! Global Firepower yayınladı: İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri...
Ülkelere göre savaş uçağı filosu gücü! Global Firepower yayınladı: İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri...
SON DAKİKA SON DAKİKA