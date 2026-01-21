Trend Galeri Trend Yaşam Ülkelerin Kahvaltı Alışkanlıkları Belli Oldu: En İlginç Masa İngiltere’de! Sabah Sabah Bunu Mu Yiyorlar Diyeceksiniz!

Ülkelerin Kahvaltı Alışkanlıkları Belli Oldu: En İlginç Masa İngiltere’de! Sabah Sabah Bunu Mu Yiyorlar Diyeceksiniz!

Kahvaltı kimi ülkelerde kruvasanla geçiştirilirken, kimi coğrafyada günün en ciddi öğünü olarak kabul edilir. Ülkemizde sofralar adeta ziyafete dönüşürken bir ülke var ki şekerli fasulye yemeden güne başlayamıyor! İşte ülkelerin kültürlerine göre şekillenen, göreni şaşırtan kahvaltı alışkanlıkları…

Giriş Tarihi: 21.01.2026 10:14 Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 10:18
Güne nasıl başlandığı, ülkelerin yaşam tarzı hakkında güçlü ipuçları veriyor. İklim, çalışma düzeni ve gelenekler kahvaltı sofralarını bambaşka bir noktaya taşıyor. Bazı kahvaltılar hafifliğiyle dikkat çekerken, bazıları ilk bakışta "sabah sabah bunu mu yiyorlar!" dedirtiyor. İşte dünyanın farklı ülkelerinden en ilginç ve en çok konuşulan kahvaltı kültürleri.

İşte ülkelerin kahvaltı alışkanlıkları:

Türkiye - Kahvaltıda Zirve!

Kahvaltının yıldızı. Peynirden zeytine, bal-kaymaktan sucuğa uzanan zengin sofralar kuruluyor. Çay olmazsa olmaz. Özellikle hafta sonları serpme kahvaltılar saatlerce sürüyor.

Hem sıcak hem soğuk kahvaltılık seçenekleriyle dünyada 1 numara!

Çin - Bölgeye Göre Değişen Sofralar

Pirinç lapası, buharda çörekler ve çay sabah saatlerinde sıkça tüketiliyor. Sokak kahvaltıları oldukça yaygın.

Fransa - Kruvasan Yetiyor!

Fransızlar minimalist bir sabah rutini tercih ediyor. Kruvasan, baget, tereyağı ve reçel… Yanında kahve ya da sıcak çikolata.

İspanya - Hamur İşine Bayılıyorlar

İspanya'da geleneksel kahvaltı (desayuno) genellikle sabah 7:00 ile 9:00 arasında yenir. Ancak, genellikle kahve, kruvasan veya magdalena gibi bir hamur işi veya reçelli veya domatesli ve zeytinyağlı ekmek ( pan con tomate ) gibi hafif bir yemekten oluşur.

Meksika - Acı Sos Günün Her Saati Masada

Tortilla, yumurta, fasulye ve bol baharat. Meksika'da kahvaltı hafif değil, enerjik başlıyor.

Brezilya - Bize En Yakın Kahvaltı Sofrası

Brezilya'ya giderseniz, diğer ülkelerin aksine kahvaltı konusunda pek yabancılık çekmeyeceğinizi söyleyebiliriz. Türkiye'ye benzer şekilde, onlar da kahvaltıda yumurta, yeşillikler, hatta meyveler yiyorlar.

İtalya - Kahvesiz Asla!

Ayakta kahvaltı kültürü yaygın. Espresso ve cornetto ile gün hızlıca başlıyor. Çok farklı hamur işi çeşitleri olan İtalya'da bunlar olmadan asla güne başlanmıyor. Uzun sofralar yerine pratiklik ön planda. Kahve olmazsa olmaz.

ABD - Pancake mi Bacon mı?

Amerikan kahvaltılarında tatlı ve tuzlu aynı masada buluşuyor. Pancake ve waffle şurup ile servis edilirken, yanında yumurta ve bacon eksik olmuyor.

Japonya - Kahvaltıda Balık Mı?

Japon kahvaltılarında batı ülkelerinden oldukça farklı bir masa düzeni var. Pirinç, miso çorbası, ızgara balık ve turşular sabah saatlerinde tüketiliyor. Ağır gibi görünse de gün boyu tok tutmasıyla biliniyor.

Almanya - Tuzlu ve Dengeli

Peynirler, şarküteri ürünleri ve koyu ekmekler ön planda. Tatlıdan çok tuzlu seçenekler tercih ediliyor. Dengeli ve sade bir masa.

İngiltere - Şekerli Fasulyeyi Hayal Etmesi Bile Güç!

En dikkat çekici kahvaltı rutini İngiltere'de!

"Full English Breakfast" olarak bilinen klasik kahvaltıda yumurta, sosis, pastırma (bacon), mantar, domates, fasulye ve tost bulunur. Bu masanın en dikkat çeken ürünü ise şekerli fasulye! Domates soslu, hafif tatlı baked beans (fırın fasulyesi) yumurta, sosis ve pastırma ile aynı tabakta servis ediliyor.

İngiliz çayı olarak bilinen sütlü çay da İngiltere kahvaltılarında başrolde yer alıyor.

Tüm ülkeler arasında hazırlanan "Dünyanın En İyi 100 Kahvaltısı" listesi dünya mutfaklarını adeta telaşa soktu. TasteAtlas tarafından hazırlanan bu listede sıralamayı Türkiye domine etti! Zirveye ise o yemeğiyle oturdu...

DÜNYANIN EN İYİ KAHVALTISI BELLİ OLDU!

Dünyanın en büyük gastronomi platformlarından biri olan TasteAtlas, "Dünyanın En İyi 100 Kahvaltısı" listesini yayınladı. Liste, açıklandığı anda büyk yankı uyandırdı. İşte sıralamadaki ilk 50 kahvaltı...

