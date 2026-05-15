ULUSAL STAJ PROGRAMI 2026 açıklandı mı, ne zaman ve nasıl açıklanacak? Bakan Işıkhan Duyurdu!

350 BİN BAŞVURU YAPILDI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı himayelerinde uyguladığımız Ulusal Staj Programında bugüne kadar 350 bine yakın staj başvurusu aldık. Gençlerimizin staja erişim imkanını güçlendirmek için yeni bir adımı hayata geçiriyoruz. Staj yapmak isteyen gençlerimiz ile stajyer arayan işverenleri sistemimiz üzerinden bir araya getiriyoruz. Öğrencilerimiz kendilerine gelen teklifleri görüntülemek, işverenlerimiz ise süreçleri yönetmek için https://ulusalstajprogrami.iskur.gov.tr adresini takip edebilir."