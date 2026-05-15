ULUSAL STAJ PROGRAMI 2026 açıklandı mı, ne zaman ve nasıl açıklanacak? Bakan Işıkhan Duyurdu!

2026 Ulusal Staj Programı (USP) başvuru sürecinin ardından gözler sonuçlara çevrildi. Staj yaparak iş hayatında deneyim kazanmak isteyen adaylar, "Ulusal Staj Programı sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve nasıl açıklanacak?" sorularının yanıtını arıyor. Böylece kamu kurumları ve özel sektör fırsatlarını kapsayan programın süreciyle ilgili gelişmeler gündemde yer alıyor. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 15.05.2026 11:16 Güncelleme Tarihi: 15.05.2026 12:00
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda yürütülen Ulusal Staj Programı kapsamında adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi ve başvuruların nereden sorgulanacağını araştırıyor. Değerlendirme aşamasının tamamlanmasıyla birlikte sonuçların erişime açılması bekleniyor. Bu durumda Ulusal Staj Programı sonuçları hakkında yapılan resmi duyurular merakla takip ediliyor.

2026 yılı takvimi doğrultusunda başvuruların Mart ayının son gününde tamamlanmasının ardından, adayların beyan ettikleri belgelerin kontrolü ve dijital yöntemlerle puanlanması süreci başlatıldı.

2026 ULUSAL STAJ PROGRAMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Önceki yılların uygulama takvimi ve 2026 yılı öngörülerine göre, öğrencilerin yeterlilik puanlarının Mayıs ayının ortalarından itibaren ilan edilmesi bekleniyor.

Puanların açıklanmasının hemen ardından, işverenlerin stajyer havuzuna erişim sağlamasıyla birlikte staj tekliflerinin öğrencilere iletilmesi süreci resmen başlayacak.

ULUSAL STAJ PROGRAMI SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

  • Adaylar, Ulusal Staj Programı başvuru sonuçlarını ve kendilerine gelen teklifleri herhangi bir fiziksel belge beklemeksizin dijital ortamda takip edebilecekler.
  • Sonuç sorgulama işlemleri için Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin "cbiko.gov.tr" veya "kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresine e-Devlet şifresi ile giriş yapılması gerekmektedir.
  • Sisteme giriş yapan kullanıcılar, "Başvurularım" menüsü altında yer alan "Ulusal Staj Programı 2026" başlığı aracılığıyla güncel durumlarını anlık olarak görüntüleyebilirler.
350 BİN BAŞVURU YAPILDI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı himayelerinde uyguladığımız Ulusal Staj Programında bugüne kadar 350 bine yakın staj başvurusu aldık. Gençlerimizin staja erişim imkanını güçlendirmek için yeni bir adımı hayata geçiriyoruz. Staj yapmak isteyen gençlerimiz ile stajyer arayan işverenleri sistemimiz üzerinden bir araya getiriyoruz. Öğrencilerimiz kendilerine gelen teklifleri görüntülemek, işverenlerimiz ise süreçleri yönetmek için https://ulusalstajprogrami.iskur.gov.tr adresini takip edebilir."

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör