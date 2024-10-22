Umut hakkı nedir, kimler yararlanabilir? MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin açıklamalarının ardından gündemde!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin "umut hakkı" ifadesi ise açıklamalarından sonra araştırılan konulardan biri oldu. Bölücü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." Şeklinde açıklamasının ardından söz konusu hukuksal terim için araştırmalar sürüyor. Peki, Umut hakkı nedir, kimler yararlanabilir?