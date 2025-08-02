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ÜNİVERSİTE KAYIT DÖNEMLERİ 2025 | Üniversite kayıtları ne zaman başlar, nereden ve nasıl yapılır?

YKS tercih süreci ÖSYM tarafından başlatıldı. 2025 YKS tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte adaylar, tercihlerini 1-13 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapabilecek. Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından sırada üniversite kayıt süreci var. Peki, üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? İşte 2025 yılı üniversite kayıt tarihleri ve sürece dair merak edilenler...

Giriş Tarihi: 02.08.2025 19:45 Güncelleme Tarihi: 02.08.2025 19:45
ÜNİVERSİTE KAYIT DÖNEMLERİ 2025 | Üniversite kayıtları ne zaman başlar, nereden ve nasıl yapılır?

YKS sürecinde tercih dönemi heyecanı sürüyor. Tercih sonuçlarına göre bir üniversiteye yerleşme hakkı kazanan adaylar, kayıt sürecine odaklanmış durumda. Yükseköğretim kurumlarına yerleşen öğrenciler, belirlenen tarihler arasında gerekli belgeleri tamamlayarak üniversite kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, "Üniversite kayıtları hangi tarihte başlayacak, kayıt için hangi belgeler gerekiyor?" İşte merak edilen ayrıntılar...

ÜNİVERSİTE KAYIT DÖNEMLERİ 2025 | Üniversite kayıtları ne zaman başlar, nereden ve nasıl yapılır?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS tercih sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar için üniversite kayıt süreci başlıyor. Kayıt işlemleri, 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıt (e-kayıt) işlemleri ise 1-3 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek.

Kayıt hakkı kazanan adayların, gerekli belgeleri eksiksiz şekilde tamamlayarak belirtilen tarihlerde ilgili üniversitelere başvurmaları gerekiyor. Belirlenen süre içerisinde kayıt yaptırmayan veya işlemlerini tamamlamayan adaylar, kayıt haklarını kaybedecek. E-kayıt yapan adaylar ise, üniversitelerinin duyurduğu belge ve tarih bilgilerine göre işlem yapacak.

ÜNİVERSİTE KAYIT DÖNEMLERİ 2025 | Üniversite kayıtları ne zaman başlar, nereden ve nasıl yapılır?

Ortaöğretimden henüz mezun olamayan ancak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların ise geçici kayıtları alınacak. Bu adaylar, mezuniyet belgelerini en geç 31 Aralık 2025 mesai bitimine kadar ilgili üniversiteye ibraz etmeleri halinde kayıtlarını tamamlayabilecek.

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için bu süre 30 Ocak 2026 mesai bitimine kadar uzatılmıştır. Belirlenen tarihlere kadar mezuniyet belgesini sunmayan adayların geçici kayıtları silinecek, süresi içinde geçici kayıt yaptırmayan adayların ise kayıt işlemi yapılmayacaktır.

ÜNİVERSİTE KAYIT DÖNEMLERİ 2025 | Üniversite kayıtları ne zaman başlar, nereden ve nasıl yapılır?

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet

belgesi

b) Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda

kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim

diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit

edilecektir.

c) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi

okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul

adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

ç) Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından

https://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine

veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu

Başkanlığına (YÖK), ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

ÜNİVERSİTE KAYIT DÖNEMLERİ 2025 | Üniversite kayıtları ne zaman başlar, nereden ve nasıl yapılır?

KAYIT İŞLEMLERİNE DAİR ÖNEMLİ BİLGİLER

a) Elektronik kayıt dışındaki tüm kayıt işlemleri için adayların şahsen başvurmaları zorunludur. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

b) Kayıt sırasında istenen belgelerin yalnızca asılları kabul edilir. Onaylı olmayan fotokopi ya da belge suretleri geçersizdir.

c) Eksik belge ile yapılan başvurular işleme alınmaz; kayıt tamamlanamaz.

ç) Belirlenen kayıt tarihleri içerisinde kaydını yaptırmayan adaylar, daha sonra herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

d) Programın açıklamalarında belirtilmiş olması durumunda, yükseköğretim kurumları adaylardan sağlık kurulu raporu talep edebilir. Ancak program bilgileri arasında böyle bir şart yer almıyorsa sağlık raporu istenemez.

e) Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında üniversiteler yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

ÜNİVERSİTE KAYIT DÖNEMLERİ 2025 | Üniversite kayıtları ne zaman başlar, nereden ve nasıl yapılır?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Üniversite kayıtları, adayların E-Devlet üzerinden veya üniversitelerin belirlediği kayıt merkezlerinde yapılabilecek. Adayların, kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak belirtilen tarihlerde başvuruda bulunmaları önemlidir. E-Devlet üzerinden kayıt işlemini tamamlayan adayların, kayıt belgelerini fiziki olarak üniversiteye teslim etmeleri gerekmeyebilir.