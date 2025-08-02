ÜNİVERSİTE KAYIT DÖNEMLERİ 2025 | Üniversite kayıtları ne zaman başlar, nereden ve nasıl yapılır?

Ortaöğretimden henüz mezun olamayan ancak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların ise geçici kayıtları alınacak. Bu adaylar, mezuniyet belgelerini en geç 31 Aralık 2025 mesai bitimine kadar ilgili üniversiteye ibraz etmeleri halinde kayıtlarını tamamlayabilecek.

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için bu süre 30 Ocak 2026 mesai bitimine kadar uzatılmıştır. Belirlenen tarihlere kadar mezuniyet belgesini sunmayan adayların geçici kayıtları silinecek, süresi içinde geçici kayıt yaptırmayan adayların ise kayıt işlemi yapılmayacaktır.