Trend Galeri Trend Yaşam Üniversite sınavı ne zaman? 2026 YKS (AYT-TYT-YDT) başvuruları ve sınav takvimi için geri sayım!

Üniversite sınavı ne zaman? 2026 YKS (AYT-TYT-YDT) başvuruları ve sınav takvimi için geri sayım!

YKS başvuru ve sınav tarihleri, ÖSYM tarafından 2026 sınav takvimiyle belirlenecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yayımlayacağı takvimle üniversite sınavının başvuru ve sınav tarihleri ilan edilecek. TYT, AYT ve YDT oturumlarını kapsayan sınavla ilgili detayları için araştırmalar başladı. Her yıl milyonlarca öğrencinin katıldığı bu oturumlar, adayların çalışma planlarını şekillendirmelerinde yol gösterici olacak. Peki, 2026 YKS ne zaman yapılacak? İşte TYT, AYT ve YDT oturumlarıyla ilgili bilgiler…