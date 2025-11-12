Trend Galeri Trend Yaşam Üniversite sınavı ne zaman? 2026 YKS (AYT-TYT-YDT) başvuruları ve sınav takvimi için geri sayım!

YKS başvuru ve sınav tarihleri, ÖSYM tarafından 2026 sınav takvimiyle belirlenecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yayımlayacağı takvimle üniversite sınavının başvuru ve sınav tarihleri ilan edilecek. TYT, AYT ve YDT oturumlarını kapsayan sınavla ilgili detayları için araştırmalar başladı. Her yıl milyonlarca öğrencinin katıldığı bu oturumlar, adayların çalışma planlarını şekillendirmelerinde yol gösterici olacak. Peki, 2026 YKS ne zaman yapılacak? İşte TYT, AYT ve YDT oturumlarıyla ilgili bilgiler…

YKS 2026 takvimi bekleniyor. TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturum şeklinde yapılacak sınavın tarihleri için öğrenciler duyurulara odaklandı. Milyonlarca adayın gözü, sınav başvuru ve geç başvuru tarihlerinde. Peki, 2026 YKS ne zaman yapılacak?

ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN?

2026 yılı üniversite sınavının tarihi henüz açıklanmadı. Geçen yıl 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2025-YKS) başvurular 6 Şubat - 13 Mart 2025 tarihleri arasında alınmıştı.

2026 YKS tarihleri, ÖSYM'nin yayımlayacağı resmi takvimle duyurulacak.

YKS 2026'YA KİMLER KATILABİLİR?

2026-YKS'ye öğrenim durumları aşağıdakilerden herhangi birine uyanlar başvurabileceklerdir:

- 2025-2026 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında okumakta olan öğrenciler

- Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar

- Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar

- Ortaöğrenimleri yurt dışı olup durumları yukarıdakilerden birine uyanlar

2026 ÖSYM SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

2026 yılına ait ÖSYM sınav takvimi henüz duyurulmadı. Geçen yıl takvim, 13 Kasım 2024 tarihinde yayımlanmıştı. Bu yıl da takvimin kasım ayının ikinci haftasında açıklanması bekleniyor.

