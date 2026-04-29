Üniversitede kız öğrencilerin fotoğraflarını çalıp oylama yapmıştı: 8.5 yıl hapsi istendi

İzmir'de üniversitede yaşanan 'kim güzel kim çirkin' skandalına ilişkin soruşturma tamamlandı. Kız öğrencilerin fotoğlarını çalan ve oylamaya sunduğu iddia edilen yazılım mühendisi Yiğit Efe İren için 8.5 yıla kadar hapis talep edildi.

HUZEYFE ATICI
Giriş Tarihi: 29.04.2026 08:13 Güncelleme Tarihi: 29.04.2026 08:14
Üniversitede kız öğrencilerin fotoğraflarını çalıp oylama yapmıştı: 8.5 yıl hapsi istendi

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde kız öğrencilerin fotoğraflarını çalıp, internet sitesine yükleyerek 'en güzel' 'en çirkin' gibi başlıklar altında oyladığı iddia edilen yazılım mühendisi Yiğit Efe İren hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Üniversitede kız öğrencilerin fotoğraflarını çalıp oylama yapmıştı: 8.5 yıl hapsi istendi

İzmir Cumhuriyet başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre Yiğit Efe İren'in, 'Bilişim sistemindeki verileri bozma yok etme, erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirme, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçlarından 2 yıl 9 aydan 8.5 yıla kadar hapsini talep etti.


Üniversitede kız öğrencilerin fotoğraflarını çalıp oylama yapmıştı: 8.5 yıl hapsi istendi

Diğer şüpheliler Rüstem Ege ve Yaşar Akif Ender hakkında ise takipsizlik kararı verildi.

Üniversitede kız öğrencilerin fotoğraflarını çalıp oylama yapmıştı: 8.5 yıl hapsi istendi

İzmir 57. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Sanık İren'in yargılamasına devam ediliyor.

