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Ünlü iş adamı Abdullah Taşkın ve eşi cehennemi yaşadı: Silah zoruyla bütün birikimlerini gasp ettiler
Ünlü iş adamı Abdullah Taşkın ve eşi cehennemi yaşadı: Silah zoruyla bütün birikimlerini gasp ettiler
İstanbul'da bir suç örgütü, ünlü işadamı Abdullah Taşkın ve eşine cehennemi yaşattı. Silah zoruyla işadamının milyonluk otomobillerine, onlarca ev ve arazisine el koyan örgüt üyeleri, ailenin bütün birikimlerini gasp etti.
Giriş Tarihi: 14.03.2025 08:38
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 08:39