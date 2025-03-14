Ünlü iş adamı Abdullah Taşkın ve eşi cehennemi yaşadı: Silah zoruyla bütün birikimlerini gasp ettiler

İddiaya göre her şey ART Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Taşkın ve eşi Reyhan Göksun Taşkın'ın kapı komşusu Hüsnü Kerem S.'ye bir sohbet sırasında döviz almak istediğini söylemesiyle başladı.

İddiaya göre Hüsnü Kerem S., Turan Yıldırım isimli şahısla tanıştırdı. Abdullah Taşkın, 1 milyon dolar döviz satın almak için parayı Yıldırım'ın hesabına aktardı. Ancak döviz bir türlü hesaplarına geçmedi. Parayı istediklerinde ise Yıldırım, "Parayı Alaattin Saral'a verdik. Paranı almak için Sarallarla görüşmen gerek" dedi.