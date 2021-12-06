Ünlü oyuncu Kaan Girgin’e hapis şoku! Eski eşi Seran Göçer dayanamadı: İkinci kez mahkemeye koştu!

Ünlü oyuncu Kaan Girgin, 13 yıl önce Seran Göçer ile boşanmıştı. İddialara göre Girgin, eski eşine nafaka ödemeyi bıraktı. Göçer ise soluğu mahkemede aldı. Girgin, gelen kararla şoka uğradı. İşte haberin detayları
Ünlü oyuncu Kaan Girgin, 13 yıl önce anlaşmalı boşandığı eski eşi Seran Göçer'le karşı karşıya geldi.
Oyuncu Kaan Girgin ile Seran Göçer bundan tam 13 yıl önce yollarını ayırma kararı aldı.
Akşam'ın haberine göre; Mahkemeye giden ikili, anlaşmalı olarak boşandı. Girgin, kızı S.G. için eski eşine nafaka ödemeye başladı.
Ancak iddialara göre Girgin, uzun süredir nafaka yollamadı.
Bunun üzerine Göçer mahkemenin kapısını çaldı.