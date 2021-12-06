Trend Galeri Trend Yaşam Ünlü oyuncu Kaan Girgin’e hapis şoku! Eski eşi Seran Göçer dayanamadı: İkinci kez mahkemeye koştu!

Ünlü oyuncu Kaan Girgin’e hapis şoku! Eski eşi Seran Göçer dayanamadı: İkinci kez mahkemeye koştu!

Ünlü oyuncu Kaan Girgin, 13 yıl önce Seran Göçer ile boşanmıştı. İddialara göre Girgin, eski eşine nafaka ödemeyi bıraktı. Göçer ise soluğu mahkemede aldı. Girgin, gelen kararla şoka uğradı. İşte haberin detayları

Giriş Tarihi: 06.12.2021 09:01 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 09:01
Ünlü oyuncu Kaan Girgin’e hapis şoku! Eski eşi Seran Göçer dayanamadı: İkinci kez mahkemeye koştu!

Ünlü oyuncu Kaan Girgin, 13 yıl önce anlaşmalı boşandığı eski eşi Seran Göçer'le karşı karşıya geldi.

Ünlü oyuncu Kaan Girgin’e hapis şoku! Eski eşi Seran Göçer dayanamadı: İkinci kez mahkemeye koştu!

Oyuncu Kaan Girgin ile Seran Göçer bundan tam 13 yıl önce yollarını ayırma kararı aldı.

Ünlü oyuncu Kaan Girgin’e hapis şoku! Eski eşi Seran Göçer dayanamadı: İkinci kez mahkemeye koştu!

Akşam'ın haberine göre; Mahkemeye giden ikili, anlaşmalı olarak boşandı. Girgin, kızı S.G. için eski eşine nafaka ödemeye başladı.

Ünlü oyuncu Kaan Girgin’e hapis şoku! Eski eşi Seran Göçer dayanamadı: İkinci kez mahkemeye koştu!

Ancak iddialara göre Girgin, uzun süredir nafaka yollamadı.

Ünlü oyuncu Kaan Girgin’e hapis şoku! Eski eşi Seran Göçer dayanamadı: İkinci kez mahkemeye koştu!

Bunun üzerine Göçer mahkemenin kapısını çaldı.

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