Trend Galeri Trend Yaşam Ünlü oyuncu Kaan Girgin’e hapis şoku! Eski eşi Seran Göçer dayanamadı: İkinci kez mahkemeye koştu!

Ünlü oyuncu Kaan Girgin’e hapis şoku! Eski eşi Seran Göçer dayanamadı: İkinci kez mahkemeye koştu!

Ünlü oyuncu Kaan Girgin, 13 yıl önce Seran Göçer ile boşanmıştı. İddialara göre Girgin, eski eşine nafaka ödemeyi bıraktı. Göçer ise soluğu mahkemede aldı. Girgin, gelen kararla şoka uğradı. İşte haberin detayları

Giriş Tarihi: 06.12.2021 09:01 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 09:01 PAYLAŞ