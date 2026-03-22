Ünlü şarkıcıya cinsel içerikli gönderiler atmıştı: Taciz mesajlarına şaşırtan beraat
Şarkıcı Tuğba Tufantepe'ye geçtiğimiz yıl sosyal medyadan 'Canım, gülüm bir cevap ver. Senin aşkından öleceğim, güzel gözlüm. Her haline hastayım..." şeklinde cinsel içerikli mesajlar atan Hüseyin A. (36) hakkında yapılan şikâyet sonrası savcılık tarafından soruşturma açıldı. Dava geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Yapılan savunmaların ardından mahkeme kararını açıkladı. Heyet, şüpheli Hüseyin A. hakkında beraat kararı verdi.
Giriş Tarihi: 22.03.2026 08:42