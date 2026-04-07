Trend Yaşam İşte evlerinde yapılan aramada ele geçirilenler: Simge Sağın, Melek Mosso ve Mustafa Ceceli dahil 9 isim gözaltında

İşte evlerinde yapılan aramada ele geçirilenler: Simge Sağın, Melek Mosso ve Mustafa Ceceli dahil 9 isim gözaltında

Son dakika haberi: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni dalga operasyon yapıldı. Operasyonda Simge Sağın, Melek Mosso, İbrahim Çelikkol, Deha Bilimler, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve Bengü Erden gözaltına alındı.

Leyla Yıldız
Giriş Tarihi: 07.04.2026 09:46 Güncelleme Tarihi: 07.04.2026 10:52
İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlü isimlere "Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak", "kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek" suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında elde edilen deliller ile ihbar ve bilgiler doğrultusunda şüphelilerin söz konusu suçlara iştirak ettikleri belirlendi.

SON DAKİKA: Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Simge Sağın, Melek Mosso ve Mustafa Ceceli dahil 9 isim gözaltında! | Video

ÜNLÜ İSİMLERE OPERASYON

Sabah saatlerinde eş zamanlı olarak yakalama, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında hakkında işlem yapılan şüpheliler arasında şarkıcı Simge Sağın'ın da bulunduğu, oyuncu İbrahim Çelikkol, şarkıcı Melek Mosso, şarkıcı Deha Bilimler, Şarkıcı Mustafa Ceceli, şarkıcı Ersay Üner, şarkıcı Bengü Erden, Milli Binici ve Tasarımcı Z.Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve Türk DJ ve müzik yapımcısı İlkay Şencan bulunuyor.

(Fotoğraf: İlkay Şencan)

ELE GEÇİRİLENLER

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda Şarkıcı Melek Mosso'nun evinde hap, Simge Sağın'ın adresinde esrar, Z. Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu'nun evinde ise reçeteli kırmızı hap ele geçirildi.

(Fotoğraf: Simge Sağın)

(Fotoğraf: İbrahim Çelikkol)

Fotoğraf: Melek Mosso

Fotoğraf: Deha Bilimler

Fotoğraf: Mustafa Ceceli

Fotoğraf: Ersay Üner

Fotoğraf: Bengü

Fotoğraf: Z. Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu