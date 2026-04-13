Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Emircan İğrek, Ogün Alibaş, Hafsanur Sancaktutan, Sinem Ünsal’ın test sonucu çıktı

Son dakika haberleri...İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlü isimlere uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Emircan İğrek, Hafsanur Sancaktutan, Sinem Ünsal gibi ünlü isimlerin Adli Tıp Kurumu'na verdiği testlerin sonuçları belli oldu.

Giriş Tarihi: 13.04.2026 20:35 Güncelleme Tarihi: 13.04.2026 20:45
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlü isimlere "Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak", "kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek" suçlarından soruşturma başlatıldı.

İstanbul Jandarma Narkotik Timleri ekibi 9 Nisan sabah saatlerinde Oyuncu Hafsanur Sancaktutan, Serra Pirinç,
Sinem Özenç Ünsal, Elif Büşra Pekin, Ahsen Eroğlu, Burak Deniz, Mert Demir, Şarkıcı Utku Ünsal, Emir Can İğrek, Emre (FEL) Öztürk, Ender Eroğlu (Norm Ender), Şef Somer Sivrioğlu, Sosyal medya fenomeni Ogün Alibaş ve Enes Güler hakkında gözaltı kararı verildi.

5 KİŞİ ADLİ KONTROL İLE SERBEST

Adli Tıp Kurumu'nda test veren oyuncular Hafsanur Sancaktutan, Serra Pirinç, şarkıcı Utku Ünsal, Mert Demir, Emre Fel Öztürk ve Ender Eroğlu (Norm Ender) serbest bırakıldı. Oyuncu Burak Deniz, Elif Büşra Pekin, şarkıcı Emir Can İğrek, sosyal medya fenomeni Ogün Alibaş ve Enes Güler ise savcılık ifade işlemlerinin ardından yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3 İSMİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemelerde bazı test sonuçları da netleşti. Şarkıcı Emircan İğrek ile sosyal medya fenomeni Ogün Alibaş ve oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Oyuncu Sinem Özgenç Ünsal'ın test sonucunun ise negatif olduğu öğrenildi.

