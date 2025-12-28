Trend
Galeri
Trend Yaşam
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! Miss Turkey güzeli Buse İskenderoğlu ve rapçi Ege Karataşlı gözaltında
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! Miss Turkey güzeli Buse İskenderoğlu ve rapçi Ege Karataşlı gözaltında
Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, 2016 yılında Miss Turkey güzeli seçilen Buse İskenderoğlu ile 'Ege' mahlasıyla bilinen Rapçi Ege Karataşlı gözaltına alındı.
Giriş Tarihi: 28.12.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 11:28