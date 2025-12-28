Trend Galeri Trend Yaşam Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! Miss Turkey güzeli Buse İskenderoğlu ve rapçi Ege Karataşlı gözaltında

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, 2016 yılında Miss Turkey güzeli seçilen Buse İskenderoğlu ile 'Ege' mahlasıyla bilinen Rapçi Ege Karataşlı gözaltına alındı.

Semih KARA
Giriş Tarihi: 28.12.2025 11:24 Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 11:28
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Pazar sabahı erken saatlerde yapılan son operasyonda, 2016 yılında Miss Türkiye Güzeli seçilen Buse İskenderoğlu ile 'Ege' mahlasıyla bilinen Rapçi Ege Karataşlı da gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iş adamları, sanatçılar ve sosyal medya fenomenlerine yönelik uyuşturucu operasyonu tüm hızıyla devam ediyor.

Son olarak pazar günü sabah saatlerinde yapılan operasyonla 2 ünlü isim daha gözaltına alındı.

Fotoğraf: Rapçi Ege Karataşlı

ŞEVVAL ŞAHİN'İN YAKIN ARKADAŞI

'Ege' mahlaslı Rapçi Ege Karataşlı ile 2016'da Miss Türkiye Güzeli seçilen Buse İskenderoğlu, gözaltına alındı.

Fotoğraf: Buse İskenderoğlu

Buse İskenderoğlu'nun, hakkında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin ile yakın arkadaş olduğu biliniyor.

Fotoğraf: Şevval Şahin