Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! Miss Turkey güzeli Buse İskenderoğlu ve rapçi Ege Karataşlı gözaltında

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Pazar sabahı erken saatlerde yapılan son operasyonda, 2016 yılında Miss Türkiye Güzeli seçilen Buse İskenderoğlu ile 'Ege' mahlasıyla bilinen Rapçi Ege Karataşlı da gözaltına alındı.