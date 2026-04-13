Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! İşte tutuklama talep edilen isimler: Elif Karaarslan, Cansel Ayanoğlu…

Son dakika haberleri: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medya fenomeni Elif Karaarslan ve Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Cansel Ayanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklama talebiyle mahkeme sevk edildi.

Giriş Tarihi: 13.04.2026 16:49 Güncelleme Tarihi: 13.04.2026 16:50