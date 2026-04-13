Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! İşte tutuklama talep edilen isimler: Elif Karaarslan, Cansel Ayanoğlu…

Son dakika haberleri: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medya fenomeni Elif Karaarslan ve Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Cansel Ayanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklama talebiyle mahkeme sevk edildi.

Deniz YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 13.04.2026 16:49 Güncelleme Tarihi: 13.04.2026 16:50
Son dakika haberleri: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 19 şüphenin savcılık ifade işlemleri tamamlandı.

Fotoğraf: Leha Ahsen Alkan

11 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

11 şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

4 şüphelinin ev hapsi, 4 şüphelinin ise adli kontrolü talep edildi.

Fotoğraf: Özlem Parlu

Tutuklaması talep edilen isimler:

Kütüphane isimli mekanın işletmecisi Ali Yaşar Koz, fenomenler Mustafa Eyüp Çelik,

Mehmet Can Çelik, Cansel Ayanoğlu,

Fotoğraf: Elif Karaarslan

Büşranur Çakır, Deniz Metin Yüksel, Özlem Parlu,

Elif Karaarslan, Leha Ahsen Alkan, Gizem Melissa Alagöz ve Oğuz Sarpınar.

Fotoğraf: Cansel Ayanoğlu