Unutkanlığın sebebi kafada değil karnınızda olabilir! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu uyardı: Hafızayı zayıflatan en önemli etken...

Bu, "unutkanlık kader değildir" demek için erken ama "yol var" demek için yeterince güçlü bir işaret.

PEKİ NE YAPALIM?

Buradan çıkacak mesaj net: Belleği sadece beyinle açıklamak eksik kalır. Bağırsak sağlığı, beslenme, hareket, uyku ve stres yönetimi işin tam merkezinde. Çünkü bazen insanın aklı başından gitmeden önce, bağırsak düzeni çoktan bozulmuş oluyor.

Kısacası karın sadece gömlek düğmesini zorlayan bir bölge değildir. Aynı zamanda beyinle konuşan, onu etkileyen sessiz ama güçlü bir merkezdir. Karın şiştikçe beyin gerçekten sislenebilir. Ve bu artık sadece bir benzetme değil.

OSMAN HOCA DİYOR Kİ.. Beyninizi korumak istiyorsanız yalnızca başınıza değil, karnınıza da iyi bakın. Çünkü bazı unutkanlıkların kapısı kafadan değil, bağırsaktan açılıyor.