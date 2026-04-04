Uşak'taki Özkan Yalım skandalını CHP'de herkes biliyordu! "İsimler değişiyor, yöntem değişmiyor..."
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, görevden uzaklaştırılan CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın skandalına ilişkin bugünkü köşesinde çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Mahmut Övür, "CHP'nin Uşak teşkilatı geçen yıl 21 Ağustos'ta genel merkeze gidip Uşak'ta yaşanan ve yaşanacak olan rezaleti CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin'e, hatta genel başkana anlatmış ama kimse oralı olmamış" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 04.04.2026 07:44
Güncelleme Tarihi: 04.04.2026 07:45