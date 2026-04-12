Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda etkin pişmanlık ifadeleri ortaya çıktı! "Rüşvet paraları döviz olarak veriliyordu"

TAPE KAYITLARI VE YAZIŞMALAR DA DOSYADA

Ahmet İşman, savcılıkta kendisine okunan bazı tape kayıtlarına da açıklık getirdi. 13 Şubat ve 17 Şubat 2026 tarihli kayıtların, Spor Kulübü'ne 900 bin lira gönderildiğini anlattığı dosyayla ilgili olduğunu söyledi. 2 Mart ve 9 Mart 2026 tarihli kayıtların ise başka bir para teslimi olayına ilişkin olduğunu belirtti. Engin Araz da telefonunda Alperen Uçar'la bu konulara ilişkin yazışmalar bulunabileceğini söyledi. Böylece dosyada sadece sözlü anlatımların değil, telefon kayıtları ve dijital iletişim verilerinin de önemli yer tuttuğu görüldü. Ahmet İşman ile Engin Araz'ın etkin pişmanlık ifadeleri, Üsküdar Belediyesinde karar yapısı, para toplama yöntemi, ödeme kanalları, isimler arası bağlantılar ve baskı mekanizması hakkında ayrıntılı bir tablo ortaya koydu. En dikkat çekici nokta ise iki ayrı şüphelinin farklı pozisyonlardan aynı sistemi tarif etmesi oldu. Biri iş takipçisi olarak içeriden konuştu, diğeri müteahhit olarak dışarıdan ama doğrudan baskıya maruz kalan taraf olarak aynı çarkı anlattı. Bu nedenle dosyada sadece münferit para alışverişi iddiaları değil, ruhsat ve iskân süreçlerine bağlandığı kaydedilen organize bir düzenek tartışma konusu olmaya devam ediyor.