Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda etkin pişmanlık ifadeleri ortaya çıktı! "Rüşvet paraları döviz olarak veriliyordu"

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada etkin pişmanlıktan yararlanan iki şüphelinin ifadeleri, belediyedeki ruhsat ve iskân süreçlerinde rüşvet iddialarını gündeme taşıdı. İş takipçisi Ahmet İşman ile müteahhit Engin Araz, karar mekanizmasının Nazım Akkoyunlu'da toplandığını, para trafiğinin ise Alperen Uçar üzerinden yürütüldüğünü öne sürdü. İddialara göre, işlemler ödeme yapılmadan ilerlemezken, rüşvet miktarları toplantılarda belirleniyor, ödemeler çoğunlukla elden döviz olarak teslim ediliyordu. Araz, iskân alabilmek için 3,5 milyon TL ve 40 bin dolar verdiğini belirtirken, İşman da bu paraların belediye tarafına iletilmesinde aracılık yaptığını kabul etti.