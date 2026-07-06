Usta oyuncu Zihni Göktay’dan üzen haber: Zihni Göktay kimdir, kaş yaşındaydı, hastalığı neydi?

ZİHNİ GÖKTAY FİLMLERİ VE DİZİLERİ

1976: Meraklı Köfteci - Deli kaleci

1976: Tosun Paşa - Ruhi

1983: Üç İstanbul

1984: Atla Gel Şaban - Halil

1984: Fahriye Abla

1986-1990: Kuruntu Ailesi - Bayram Efendi - Dizi

1990: Ah Şu Komşularımız - Dizi

1994: Bekarlık Sultanlık mı? - Dizi

1994: Yazlıkçılar - Naci - Dizi

1995: Oğlum Adam Olacak - Dizi

1997: Eltiler - Dizi

1997: Komşu Komşu - Dizi

1998-2002: Bizimkiler - Muvaffak - Dizi

2000: Üvey Baba - Ethem - Dizi

2002: Biz Size Aşık Olduk - Cemal - Dizi

2002: Koçum Benim - İsmail Bey - Dizi

2003: Hadi Uç Bakalım - Şefik - Dizi

2003: Beybaba - TRT

2003: Hababam Sınıfı Merhaba - Üçbuçuk Yusuf

2004: Avrupa Yakası - Altın Makas Cihat - Dizi

2004: Hababam Sınıfı Askerde - Yusuf Hoca, Doktor Yusuf Yarbay

2004: Koltuk - TRT

2005-2007: Cennet Mahallesi - Göttingenli Ethem - Dizi

2005: Döngel Kârhanesi - Sabri

2005: Hababam Sınıfı Üç Buçuk - Yusuf Yusuf

2006: Geçmiş Zaman Olur ki - Dizi

2006: Kirpi - Müştak

2008: Mert ile Gert - Poyraz - Dizi

2008: Çıngıraklı Top - Ahi

2009: Ah Kalbim - Hakkı - Dizi

2009: 7 Kocalı Hürmüz - Ermeni İhtiyar

2011: Adım Bayram Bayram - Cemşit Dede - Dizi

2014: Ulan İstanbul - Servet - Dizi

2014: Zaman Makinesi 1973 - Şakir Dede

2015: Kara Bela - Kudret'in babası

2017: Yaşamak Güzel Şey - Müfit'in babası

2020: Şaşkın Bakkal 216 - Dizi

2021: Seni Bulacağım Oğlum

2023: Güven Bana

2023: Oregon

2025: Ayakçı