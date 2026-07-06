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Usta oyuncu Zihni Göktay’dan üzen haber: Zihni Göktay kimdir, kaş yaşındaydı, hastalığı neydi?

Usta tiyatro sanatçısı Zihni Göktay'dan gelen sağlık haberi, sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı. Yaşadığı rahatsızlığın ardından yoğun bakımda tedavi altına alınan usta oyuncunun sağlık durumu yakından takip edilirken, Zihni Göktay'ın hayatı, yaşı, kariyeri ve sağlık durumuna ilişkin bilgiler de merak ediliyor.

Giriş Tarihi: 06.07.2026 01:38 Güncelleme Tarihi: 06.07.2026 01:48
Usta oyuncu Zihni Göktay’dan üzen haber: Zihni Göktay kimdir, kaş yaşındaydı, hastalığı neydi?

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Zihni Göktay'ın yoğun bakıma kaldırılması sonrası gözler sağlık durumuna çevrildi. "Lüküs Hayat" başta olmak üzere birçok unutulmaz yapımda rol alan sanatçının kim olduğu, kaç yaşında olduğu, kariyeri ve yaşadığı sağlık sorununa ilişkin detaylar araştırılıyor.

Usta oyuncu Zihni Göktay’dan üzen haber: Zihni Göktay kimdir, kaş yaşındaydı, hastalığı neydi?

USTA OYUNCUDAN ZİHNİ GÖKTAY'DAN ÜZEN HABER

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Zihni Göktay'tan sevenlerini üzen haber geldi. Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan usta sanatçının hayatını kaybettiği açıklandı.

Türk tiyatrosunun sevilen ve usta oyuncularından Zihni Göktay, rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Usta oyuncu Zihni Göktay’dan üzen haber: Zihni Göktay kimdir, kaş yaşındaydı, hastalığı neydi?

ZİHNİ GÖKTAY KİMDİR?

Zihni Göktay, 2 Aralık 1945 yılında İstanbul-Fatih'te doğdu. Pertevniyal Lisesinden mezun oldu. 1964-1973 yılları arasında Ankara Meydan Sahnesi'nde çalıştı.

Göktay, tiyatro sahnesinde 'Lüküs Hayat' operetindeki performansıyla tanındı. Türk tiyatrosundaki tuluat geleneğinin son temsilcilerinden biri olarak kabul ediliyor.

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Usta oyuncu Zihni Göktay’dan üzen haber: Zihni Göktay kimdir, kaş yaşındaydı, hastalığı neydi?

ZİHNİ GÖKTAY'IN KARİYERİ

Göktay, hayatı boyunca birçok tiyatro oyununda, filmde ve dizide yer aldı.

İstanbul Radyosunda 1978-1996 yılları arasında Radyo Tiyatro Şubesinde birçok oyunda yönetmen ve oyuncu olarak görev aldı. Birçok filmde de seslendirme yaptı.

Usta oyuncu Zihni Göktay’dan üzen haber: Zihni Göktay kimdir, kaş yaşındaydı, hastalığı neydi?

Ödülleri

Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri 2019 'Onur Ödülü'

Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri 2017 'Emek Ödülleri'

Cibali Karakolu/ Lions Tiyatro Ödülleri 2015' Yılın Tiyatro Hizmet Ödülü'

Suna Pekuysal Tiyatro Ödülleri 2012' Onur Ödülü'

Usta oyuncu Zihni Göktay’dan üzen haber: Zihni Göktay kimdir, kaş yaşındaydı, hastalığı neydi?

ZİHNİ GÖKTAY FİLMLERİ VE DİZİLERİ

1976: Meraklı Köfteci - Deli kaleci

1976: Tosun Paşa - Ruhi

1983: Üç İstanbul

1984: Atla Gel Şaban - Halil

1984: Fahriye Abla

1986-1990: Kuruntu Ailesi - Bayram Efendi - Dizi

1990: Ah Şu Komşularımız - Dizi

1994: Bekarlık Sultanlık mı? - Dizi

1994: Yazlıkçılar - Naci - Dizi

1995: Oğlum Adam Olacak - Dizi

1997: Eltiler - Dizi

1997: Komşu Komşu - Dizi

1998-2002: Bizimkiler - Muvaffak - Dizi

2000: Üvey Baba - Ethem - Dizi

2002: Biz Size Aşık Olduk - Cemal - Dizi

2002: Koçum Benim - İsmail Bey - Dizi

2003: Hadi Uç Bakalım - Şefik - Dizi

2003: Beybaba - TRT

2003: Hababam Sınıfı Merhaba - Üçbuçuk Yusuf

2004: Avrupa Yakası - Altın Makas Cihat - Dizi

2004: Hababam Sınıfı Askerde - Yusuf Hoca, Doktor Yusuf Yarbay

2004: Koltuk - TRT

2005-2007: Cennet Mahallesi - Göttingenli Ethem - Dizi

2005: Döngel Kârhanesi - Sabri

2005: Hababam Sınıfı Üç Buçuk - Yusuf Yusuf

2006: Geçmiş Zaman Olur ki - Dizi

2006: Kirpi - Müştak

2008: Mert ile Gert - Poyraz - Dizi

2008: Çıngıraklı Top - Ahi

2009: Ah Kalbim - Hakkı - Dizi

2009: 7 Kocalı Hürmüz - Ermeni İhtiyar

2011: Adım Bayram Bayram - Cemşit Dede - Dizi

2014: Ulan İstanbul - Servet - Dizi

2014: Zaman Makinesi 1973 - Şakir Dede

2015: Kara Bela - Kudret'in babası

2017: Yaşamak Güzel Şey - Müfit'in babası

2020: Şaşkın Bakkal 216 - Dizi

2021: Seni Bulacağım Oğlum

2023: Güven Bana

2023: Oregon

2025: Ayakçı

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör