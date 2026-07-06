Usta oyuncu Zihni Göktay’dan üzen haber: Zihni Göktay kimdir, kaş yaşındaydı, hastalığı neydi?

ZİHNİ GÖKTAY FİLMLERİ VE DİZİLERİ
1976: Meraklı Köfteci - Deli kaleci
1976: Tosun Paşa - Ruhi
1983: Üç İstanbul
1984: Atla Gel Şaban - Halil
1984: Fahriye Abla
1986-1990: Kuruntu Ailesi - Bayram Efendi - Dizi
1990: Ah Şu Komşularımız - Dizi
1994: Bekarlık Sultanlık mı? - Dizi
1994: Yazlıkçılar - Naci - Dizi
1995: Oğlum Adam Olacak - Dizi
1997: Eltiler - Dizi
1997: Komşu Komşu - Dizi
1998-2002: Bizimkiler - Muvaffak - Dizi
2000: Üvey Baba - Ethem - Dizi
2002: Biz Size Aşık Olduk - Cemal - Dizi
2002: Koçum Benim - İsmail Bey - Dizi
2003: Hadi Uç Bakalım - Şefik - Dizi
2003: Beybaba - TRT
2003: Hababam Sınıfı Merhaba - Üçbuçuk Yusuf
2004: Avrupa Yakası - Altın Makas Cihat - Dizi
2004: Hababam Sınıfı Askerde - Yusuf Hoca, Doktor Yusuf Yarbay
2004: Koltuk - TRT
2005-2007: Cennet Mahallesi - Göttingenli Ethem - Dizi
2005: Döngel Kârhanesi - Sabri
2005: Hababam Sınıfı Üç Buçuk - Yusuf Yusuf
2006: Geçmiş Zaman Olur ki - Dizi
2006: Kirpi - Müştak
2008: Mert ile Gert - Poyraz - Dizi
2008: Çıngıraklı Top - Ahi
2009: Ah Kalbim - Hakkı - Dizi
2009: 7 Kocalı Hürmüz - Ermeni İhtiyar
2011: Adım Bayram Bayram - Cemşit Dede - Dizi
2014: Ulan İstanbul - Servet - Dizi
2014: Zaman Makinesi 1973 - Şakir Dede
2015: Kara Bela - Kudret'in babası
2017: Yaşamak Güzel Şey - Müfit'in babası
2020: Şaşkın Bakkal 216 - Dizi
2021: Seni Bulacağım Oğlum
2023: Güven Bana
2023: Oregon
2025: Ayakçı