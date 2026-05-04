Üvey babadan kızına iğrenç mesajlar: Yakında benim karım olacaksın! Mağdur genç kadın yaşadıklarını anlattı
İstanbul'da 10 yıl boyunca üvey babası Zülal Akdoğan'ın tacizine maruz kaldığını belirten Beyza Yakut'un hukuk mücadelesi Akdoğan'ın serbest bırakılmasıyla sarsıldı. "Yakın zamanda soyadın değişecek sen de benim karım olacaksın" ve "Eskisini ver yenisini al kampanyasından faydalanıp seni alacağım" gibi tüyler ürperten WhatsApp mesajları ve ses kayıtları dosyada yer aldı. Ancak mahkeme, 17 aydır tutuklu bulunan sanığı "çocuğa cinsel taciz" yerine "sarkıntılık" kapsamında değerlendirerek tahliye etti. Karar sonrası "Para her kapıyı açar" mesajlarıyla tehdit edildiğini belirten mağdur genç kadın, "Sesimi duyun, suçlu cezasını çeksin" diyerek destek istedi.
Giriş Tarihi: 04.05.2026 11:14
Güncelleme Tarihi: 04.05.2026 11:22