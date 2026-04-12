Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! İlker İnanoğlu, Cem Adrian, Elif Karaarslan ve Samet Liçina hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberleri... Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni dalga operasyonlar gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında eski hakem Elif Karaarslan ve internet ünlüsü Samet Liçina gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilen İlker İnanoğlu ve Cem Adrian'ın ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Giriş Tarihi: 12.04.2026 00:57 Güncelleme Tarihi: 12.04.2026 01:23