Trend
Galeri
Trend Yaşam
Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! ‘Kütüphane’nin işletmecisi dahil 17 şüpheli adliyede
Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! ‘Kütüphane’nin işletmecisi dahil 17 şüpheli adliyede
İstanbul'da eğlence mekanları ve otelleri kapsayan 'uyuşturucu' soruşturmasında aralarında soruşturma da kritik öneme sahip Kütüphane isimli mekanın işletmecisi Yılmaz Efe'nin de bulunduğu gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Giriş Tarihi: 30.12.2025 16:31
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 17:39