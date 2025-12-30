Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! ‘Kütüphane’nin işletmecisi dahil 17 şüpheli adliyede

KÜTÜPHANE NEDEN ÖNEMLİ?

Etiler'de bulunan Kütüphane, son yıllarda ünlülerin uğrak noktası haline gelmiş ve ismi hızla popülerleşmişti. Ünlüler hakkında yapılan uyuşturucu soruşturmasında ise mekan dosya da önemli bir yer edinmişti. Fotoğraf çekmenin yasak olduğu bu mekanda 'gizlilik ve mahremiyet' ön planda. Ayrıca bir binanın üst katında bulunan Kütüphane'ye neredeyse gizli bir yoldan geçilerek ulaşılıyor. Bir restoranın merdivenlerinden Kütüphane'ye çıkıldığında sizi kitaplarla dolu bir kitaplık karşılıyor. Bu yönüyle ismi gibi bir vitrin sergileyen mekan dikkat çekmiyor. Ancak bu kitaplıklarının birini ittiğinizde ise karşınıza bir gece kulübü açılıyor. Müşterileri seçen ve herkesin girişine izin verilmeyen bu işletmede bir referansa sahip olmanız gerekiyor.