Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması derinleşiyor! Rezaleti anlatmak için sıraya girdiler: Fatih Keleş’in sevgilileri de dilekçe verdi

Bu isimler arasında, uyuşturucu ve fuhuşun merkezlerinden biri olan Bebek Otel'in müdürü Arif Altunbulak, "Cihanna" olarak bilinen magazin yazarı Cihan Şensözlü, İBB'deki vurgundan elde ettikleri milyarlık gelirlerle kiraladıkları özel jetle yurtdışında kumar ve fuhuş partileri veren İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in sevgilileri Ayşe Sağlam ve Tuanna İyigör olduğu ortaya çıktı. Bu isimlerin dilekçelerinde "Bildiklerimizi tüm içtenliğimizle anlatmak istiyoruz. Bize bir fırsat verin" dediği öğrenildi.

FOTOĞRAF: CİHAN ŞENSÖZLÜ