Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması derinleşiyor! Rezaleti anlatmak için sıraya girdiler: Fatih Keleş'in sevgilileri de dilekçe verdi
Eğlence mekânlarından İBB'deki vurgun timinin özel jet partilerine kadar uzanan uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan 88 şüpheliden 33'ü itirafçı olmak için savcılığa başvurdu.
Giriş Tarihi: 28.01.2026 06:12