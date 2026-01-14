Trend Galeri Trend Yaşam “Uyuşturucunun beyni” olarak ün salan 'Baron' Tolga Korkut Kolombiya'da yakalandı! Gizli sistemi ortaya çıktı

Güney Amerika-Avrupa hattındaki küresel uyuşturucu sevkiyatının kilit aktörü olarak tüm dünyada kırmızı bültenle aranan Tolga Korkut, Kolombiya'da yakalandı. Korkut'un, yarı işlenmiş yüksek saflıktaki tonlarca kokaini Almanya'daki gizli laboratuvarlarında işleyerek piyasaya sürdüğü belirlendi.

Ümit Erkan DEMİRCAN
14.01.2026
Almanya'da tonlarca uyuşturucunun Avrupa pazarına dağıtımından sorumlu olan Tolga Korkut, hakkında yakalama kararı çıkmasının ardından Kolombiya'ya kaçtı. Uyuşturucu kaçakçılığı operasyonları için önemli bir merkez haline gelen Barranquilla'ya yerleşen Korkut, çetesini buradan yönetmeye başladı.

Korkut'un bu şehri seçmesindeki en önemli etken limanları ve ulaşım yolları ile Orta Amerika, Kuzey Amerika ve Avrupa'ya doğrudan erişim sağlayarak uyuşturucu dağıtım zincirinde temel bir bağlantı noktası oluşturmasıydı.

YÜKSEK SAFLIKTA

Korkut, Kolombiya'da ürettirdiği yarı işlenmiş yüksek saflıktaki tonlarca kokaini deniz ve hava sınırlarından başarılı bir şekilde geçirerek Almanya'ya ulaştırıyordu. Gizli laboratuvarlarda işlenen uyuşturucu, kuryeler aracılığıyla tüm Avrupa'ya dağıtılıyordu.

YERALTI DÜNYASINDA ÖNEMLİ BİR FİGÜR

Korkut, Avrupa uyuşturucu pazarında edindiği tecrübe nedeniyle kokaini üreten bir çetenin lideri konumundan çok karmaşık lojistik yönetimi, kara para akışının sağlanması, anlaşmazlıkların çözümü, suç örgütleriyle bağlantısı ve kokainin yurtdışındaki karlı pazarlara sevkiyat rotalarının belirlenmesi yönünde yeraltı dünyasında önemli bir figür olarak görülüyordu.

OTELDE YAKALANDI

Yeraltı dünyasında "Uyuşturucunun beyni" olarak kabul gören Tolga Korkut'un Barranquilla'da yaşadığı bilgisine ulaşan polis, önceki gün Barranquilla Ulusal Polisi, DIJIN – OCN INTERPOL aracılığıyla, şehrin kuzeyinde bulunan bir otele baskın düzenledi.

Baskında Tolga Korkut, gözaltına alındı. Almanya'da adli makamlar tarafından büyük ölçekli uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suçlardan aranan Tolga Korkut'un işlemlerinin ardından Almanya'ya iade edilmesi bekleniyor.