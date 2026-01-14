Trend
“Uyuşturucunun beyni” olarak ün salan 'Baron' Tolga Korkut Kolombiya'da yakalandı! Gizli sistemi ortaya çıktı
Güney Amerika-Avrupa hattındaki küresel uyuşturucu sevkiyatının kilit aktörü olarak tüm dünyada kırmızı bültenle aranan Tolga Korkut, Kolombiya'da yakalandı. Korkut'un, yarı işlenmiş yüksek saflıktaki tonlarca kokaini Almanya'daki gizli laboratuvarlarında işleyerek piyasaya sürdüğü belirlendi.
