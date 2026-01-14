“Uyuşturucunun beyni” olarak ün salan 'Baron' Tolga Korkut Kolombiya'da yakalandı! Gizli sistemi ortaya çıktı

Korkut'un bu şehri seçmesindeki en önemli etken limanları ve ulaşım yolları ile Orta Amerika, Kuzey Amerika ve Avrupa'ya doğrudan erişim sağlayarak uyuşturucu dağıtım zincirinde temel bir bağlantı noktası oluşturmasıydı.

YÜKSEK SAFLIKTA

Korkut, Kolombiya'da ürettirdiği yarı işlenmiş yüksek saflıktaki tonlarca kokaini deniz ve hava sınırlarından başarılı bir şekilde geçirerek Almanya'ya ulaştırıyordu. Gizli laboratuvarlarda işlenen uyuşturucu, kuryeler aracılığıyla tüm Avrupa'ya dağıtılıyordu.