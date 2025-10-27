Uzak Şehir 36. bölüm fragmanı yayılandı mı? Kanal D ile takip ediliyor!
Kanal D'nin pazartesi izlenen dizisi Uzak Şehir, 35. bölümüyle bu akşam (27 Ekim Pazartesi) izleyicilerle buluştu ve final sahnesiyle büyük merak uyandırdı. Dizinin hayranları, Boran'ın durumu ve Cihan ile Alya'nın ilişkisindeki son gelişmeleri öğrenmek için hemen Uzak Şehir 36. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Yeni bölümde sırlar açığa mı çıkıyor, Ecmel ve Demir'in planı başarılı olacak mı? Fragmana dair son durum:
Giriş Tarihi: 27.10.2025 22:40
Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 22:41