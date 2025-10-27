Uzak Şehir 36. bölüm fragmanı yayılandı mı? Kanal D ile takip ediliyor!

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerini paylaştığı Uzak Şehir, Mardin'de geçen dramatik ve heyecan dolu hikayesiyle Pazartesi akşamının en çok konuşulan yapımlarından biri oldu. 35. bölümün ardından Cihan ve Alya arasındaki duygusal mesafenin akıbeti, izleyicinin en çok merak ettiği konu haline geldi. Kanal D'nin yeni haftaya dair ilk ipuçlarını verecek olan Uzak Şehir 36. bölüm fragmanı için gözler Kanal D'nin resmi platformlarında.