Trend Galeri Trend Yaşam Uzak Şehir 36. bölüm fragmanı yayılandı mı? Kanal D ile takip ediliyor!

Kanal D'nin pazartesi izlenen dizisi Uzak Şehir, 35. bölümüyle bu akşam (27 Ekim Pazartesi) izleyicilerle buluştu ve final sahnesiyle büyük merak uyandırdı. Dizinin hayranları, Boran'ın durumu ve Cihan ile Alya'nın ilişkisindeki son gelişmeleri öğrenmek için hemen Uzak Şehir 36. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Yeni bölümde sırlar açığa mı çıkıyor, Ecmel ve Demir'in planı başarılı olacak mı? Fragmana dair son durum:

Giriş Tarihi: 27.10.2025 22:40 Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 22:41
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerini paylaştığı Uzak Şehir, Mardin'de geçen dramatik ve heyecan dolu hikayesiyle Pazartesi akşamının en çok konuşulan yapımlarından biri oldu. 35. bölümün ardından Cihan ve Alya arasındaki duygusal mesafenin akıbeti, izleyicinin en çok merak ettiği konu haline geldi. Kanal D'nin yeni haftaya dair ilk ipuçlarını verecek olan Uzak Şehir 36. bölüm fragmanı için gözler Kanal D'nin resmi platformlarında.

UZAK ŞEHİR 35. BÖLÜM İZLE

Kanal D ile takip edilen dizinin yeni bölümüne yayın sonrası aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir

UZAK ŞEHİR 36. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D ile takip edilen Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı.

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Cihan, ameliyata girme mecburiyetlerini Alya'ya anlatamadığı her an biraz daha kendini köşeye sıkışmış hissetmesine neden olur. Aralarındaki tartışma iyice büyüyünce Alya oğluyla beraber konaktan ayrılmak zorunda kalır.

Ecmel'le Demir, Cihan'ın nasıl bir sınavdan geçtiğinden habersiz, ona karşı kanlı bir oyun kurmanın peşindedirler. Gözünü kan bürümüş bu iki düşman hareket alırken, Şahin'i de kurdukları tuzağın içine çekmekten asla tereddüt etmezler.

Vicdanı ile Alya arasında kalan Cihan aldığı karardan geri dönmeyince Alya'nın da ondan uzaklaştığını adım adım hisseder. Aralarındaki bağın zayıfladığından korkan Cihan, Alya'nın beklenmedik hamlesiyle aşkın hiç bilmediği o cesur yanını ona göstermiş olur.