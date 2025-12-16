UZAK ŞEHİR 42. BÖLÜM İZLE: "Cihan Kendini Kurşunun Önüne Attı!" Uzak Şehir yeni bölüm izle!

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Boran, Demir'in suçlamasıyla içeri alınınca özgürlüğüne kavuşması tehlike altına girer. Cihan onu kurtarmak adına pazarlık masasına oturur ancak istediği sonucu alamayınca Boran'ın umudu bir anda tükenir. Öfkesi büyüyen Boran, dışarı çıkabilmek için kendisine uzatılan kanlı eli tutmak zorunda kalırken bu kararın bedelini kimin ödeyeceği henüz belirsizdir.