Trend Galeri Trend Yaşam UZAK ŞEHİR 42. BÖLÜM İZLE: "Cihan Kendini Kurşunun Önüne Attı!" Uzak Şehir yeni bölüm izle!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir, 42. bölümüyle izleyicinin karşısına çıkıyor. Yeni bölümde yaşanacak gelişmeler ve karakterler arasındaki gerilim, dizinin takipçileri tarafından merakla bekleniyor. Uzak Şehir 42. bölümde neler olacak ve yeni bölüm nasıl izlenir?

Giriş Tarihi: 16.12.2025 00:25 Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 00:26
Sevilen Kanal D dizisi Uzak Şehir, heyecan dolu 42. bölümüyle ekranlara geliyor. Hikayede dengeleri değiştirecek sahnelerin yer alacağı yeni bölüm öncesi izleyiciler, yayın saati ve izleme detaylarını araştırıyor. İşte, Uzak Şehir yeni bölüm izleme linki ve 42. bölüme dair merak edilenler...

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Boran, Demir'in suçlamasıyla içeri alınınca özgürlüğüne kavuşması tehlike altına girer. Cihan onu kurtarmak adına pazarlık masasına oturur ancak istediği sonucu alamayınca Boran'ın umudu bir anda tükenir. Öfkesi büyüyen Boran, dışarı çıkabilmek için kendisine uzatılan kanlı eli tutmak zorunda kalırken bu kararın bedelini kimin ödeyeceği henüz belirsizdir.

Kaya'yla Zerrin ise uzun zamandan sonra yeniden kavuşurlar; fakat bu kez yanlarında taşıdıkları mutluluk haberi, aynı zamanda saklanan bir gerçeğin ağırlığını da hissettirir.

Dışarıda dünya daralırken Alya ile Cihan'ın aralarındaki bağ giderek derinleşir. Kelimelerin susup kalbin konuştuğu anda, görünmez bir yakınlık onları aynı sessiz merkeze doğru çeker. Peki bu an, onları o eşiğe götüren duygularına karşı koymalarına ikisi de izin verecek midir?

UZAK ŞEHİR 42. BÖLÜM İZLE

Uzak Şehir, pazartesi akşamları yeni bölümleri ile Kanal D'de ekrana gelmeye devam edecek.

Yeni bölümü aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir