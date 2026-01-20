Trend Galeri Trend Yaşam UZAK ŞEHİR 46. BÖLÜM İZLE: "Boran'ın Alya'ya Kan Donduran Tuzağı!" Uzak Şehir yeni bölüm yayında!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisinin 46. bölümü bu akşam izleyiciyle buluşacak. Yeni bölümü televizyondan takip edemeyecek olanlar, yayın saatinin ardından son bölümü nasıl ve nereden izleyebileceklerini araştırıyor; Uzak Şehir 46. bölüm izle linki yayınlandı mı?

Giriş Tarihi: 20.01.2026 22:41 Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 22:42
Uzak Şehir dizisinin merakla beklenen 46. bölümü bu akşam Kanal D'de ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen izleyiciler, yayın sonrası son bölümü tek parça ve kesintisiz izleme seçeneklerini sorguluyor; Uzak Şehir son bölüm izleme ekranına nasıl ulaşılır?

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜM İZLE

Oyuncu kadrosu, hikayesi ve mekanları ile adından söz ettiren dizi Uzak Şehir, yeni bölümü ile ekrana geliyor. Dizinin yeni bölümünü aşağıda yer alan bağlantıdan takip edebilirsiniz;

https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir

UZAK ŞEHİR 46. BÖLÜM ÖZETİ

Cihan'ın, Alya ve C. Deniz'in kaçırılmasının hesabını Boran'dan sorması ve onları korumaktan asla vazgeçmeyeceğini söylemesi, Boran'ı çileden çıkarır. Bu savaşta kendini yeterince güçlü hissetmeyen Boran ise çareyi Ecmel'in sözlerine kulak vermekte arar.

Sadakat, bu tehlikeli ortaklığın kurulmasını engellemek için Ecmel'i ortadan kaldırmaya karar verir; ancak karşısına hesapta olmayan gelişmeler çıkar.

Cihan ve Alya, başkalarının yarım kalan hikayelerini tamamlamak adına umut dolu bir adım atarken, Zerrin ve Kaya'nın nasıl ağır bir sınavdan geçmek üzere olduğunun henüz farkında değildir.

Zerrin, çocuğuna ulaşabilmek uğruna Demir'in sunduğu şartları kabul ederken, hayatındaki en büyük vazgeçişle yüzleşmek zorunda kalır.