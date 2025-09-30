Trend Galeri Trend Yaşam Uzak Şehir Boran’dan şaşırtan gelişme! Uzak Şehir Boran ölecek mi,yaşayacak mı, Burç Kümbetlioğlu diziye devam edecek mi?

Uzak Şehir Boran’dan şaşırtan gelişme! Uzak Şehir Boran ölecek mi,yaşayacak mı, Burç Kümbetlioğlu diziye devam edecek mi?

Kanal D'nin her pazartesi yayınlanan dizisi Uzak Şehir, son bölümünde izleyicilerine büyük bir sürpriz sundu. Boran Albora'nın ölümünün ardından, Alya ve Cihan arasındaki ilişki derinleşmiş ve izleyiciler bu gelişmeleri merakla takip etmişti. Ancak son bölümde Boran'ın hayatta olduğu ortaya çıktı ve bu durum dizinin geleceği hakkında yeni soruları gündeme getirdi. Boran karakterine Burç Kümbetlioğlu hayat veriyor ve oyuncunun diziye kalıcı olarak dönüp dönmeyeceği henüz netleşmedi. Bundan sonra Cihan ve Alya arasında dengelerin nasıl değişeceği de merak konusu. Peki, Uzak Şehir Boran yaşayacak mı, Burç Kümbetlioğlu diziye devam edecek mi?