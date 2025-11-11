Trend
Galeri
Trend Yaşam
UZAK ŞEHİR SON BÖLÜM YAYINDA! "Karanlıkta Kalsam Bile Görürüm Seni..." - Uzak Şehir 37. Bölüm izle!
UZAK ŞEHİR SON BÖLÜM YAYINDA! "Karanlıkta Kalsam Bile Görürüm Seni..." - Uzak Şehir 37. Bölüm izle!
Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir, 37. bölümüyle ekranlara geliyor. Son bölümde yaşanan sürpriz gelişmeler ve karakterler arasındaki gerilim izleyicilerin dikkatini çekiyor. Diziseverler, olayların nasıl ilerleyeceğini merak ederek yeni bölümü büyük bir heyecanla bekliyor.
Giriş Tarihi: 11.11.2025 00:20
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 00:21