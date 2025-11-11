Trend Galeri Trend Yaşam UZAK ŞEHİR SON BÖLÜM YAYINDA! "Karanlıkta Kalsam Bile Görürüm Seni..." - Uzak Şehir 37. Bölüm izle!

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜM YAYINDA! "Karanlıkta Kalsam Bile Görürüm Seni..." - Uzak Şehir 37. Bölüm izle!

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir, 37. bölümüyle ekranlara geliyor. Son bölümde yaşanan sürpriz gelişmeler ve karakterler arasındaki gerilim izleyicilerin dikkatini çekiyor. Diziseverler, olayların nasıl ilerleyeceğini merak ederek yeni bölümü büyük bir heyecanla bekliyor.

Giriş Tarihi: 11.11.2025 00:20 Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 00:21
UZAK ŞEHİR SON BÖLÜM YAYINDA! Karanlıkta Kalsam Bile Görürüm Seni... - Uzak Şehir 37. Bölüm izle!

Uzak Şehir'in 37. bölümünde heyecan dorukta. Dizideki karakterlerin yaşadığı dramatik olaylar ve çözülmemiş sırlar, izleyicileri ekran başına kilitliyor. Ecmel'in Cihan'a açtığı savaş, Albora Ailesi'ni sarsacak bir fırtınaya dönüşür. Kanal D'de yayınlanacak son bölümde neler olacağı, sosyal medyada da gündem konusu oldu.

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜM YAYINDA! Karanlıkta Kalsam Bile Görürüm Seni... - Uzak Şehir 37. Bölüm izle!

UZAK ŞEHİR 37. BÖLÜM İZLE

Uzak Şehir, pazartesi akşamları yeni bölümleri ile Kanal D'de ekrana gelmeye devam ediyor.

Dizinin yeni bölümünü https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir bağlantısından takip edebilirsiniz.

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜM YAYINDA! Karanlıkta Kalsam Bile Görürüm Seni... - Uzak Şehir 37. Bölüm izle!

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ecmel'in Cihan'a açtığı savaş, Albora Ailesi'ni sarsacak bir fırtınaya dönüşür. Alya, Cihan'ı bu yangının ortasında korumak için kendi kurallarını koyarken; korkusuz adımlarıyla rüzgârın yönünü değiştirir. Onun cesareti Cihan'ı gururlandırır.

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜM YAYINDA! Karanlıkta Kalsam Bile Görürüm Seni... - Uzak Şehir 37. Bölüm izle!

Şahin'in öğrendiği gerçek ise her şeyi altüst eder. Boran'ı azmettirenin kendi babası olduğunu öğrenen Şahin, vicdanının ağırlığı altında ezilir. Gerçeği Cihanlara itiraf ederek af dilerken, hesabı kendi elleriyle keser.

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜM YAYINDA! Karanlıkta Kalsam Bile Görürüm Seni... - Uzak Şehir 37. Bölüm izle!

Cihan, Ecmel ve Demir'in kurduğu oyunu bozmak için tüm yolları denerken Kaya'nın ameliyatı için zaman daralmaktadır. Alya ve Cihan, bu fırtınayı birlikte göğüslemek için tek yürek olurken bu savaşın sonunda kazanan kim olacaktır?