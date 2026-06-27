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Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez gizli tehlikeyi açıkladı: Gereksiz takviye kullanımı vücudu yerle bir ediyor...
Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez gizli tehlikeyi açıkladı: Gereksiz takviye kullanımı vücudu yerle bir ediyor...
Selenyum; bağışıklık sisteminden tiroid fonksiyonlarına, beyin sağlığından doğurganlığa kadar pek çok alanda önemli rol oynayan hayati bir mineral. Besinlerden alınan selenyum ise hem güvenli hem de yeterli. Ancak gelişigüzel takviye olarak almak, fayda yerine saç dökülmesinden diyabete kadar uzanan ciddi sağlık sorunlarına kapı aralayabiliyor.
Giriş Tarihi: 27.06.2026 08:59
Güncelleme Tarihi: 27.06.2026 09:07