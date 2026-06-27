Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez gizli tehlikeyi açıkladı: Gereksiz takviye kullanımı vücudu yerle bir ediyor...

Fakat sofralarımızda sık bulunan tavuk eti ve yumurta da çok iyi selenyum kaynağıdır. 150 g tavuk eti veya 2 adet yumurta tüketmenin de günlük selenyum ihtiyacını hemen hemen karşılaması önemlidir. Süzme peynir, kepekli pirinç, kabak çekirdeği içi, yulaf, süt ve peynir, baklagiller, Antep fıstığı ve diğer kuru yemişler de selenyum ihtiyacınızı karşılar. Besinler ile yani "diyet selenyumu" vücutta iyi emilir ve kan selenyumunun normal sınırlar içinde olmasını sağlar. Besinler ile alınan selenyumda hiçbir şekilde toksik doza ulaşılmaz. Bu sebeple selenyum ihtiyacını doğal ve besinsel zenginliği yüksek beslenme ile almak çok önemlidir.