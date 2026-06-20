Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez karaciğer yağlanmasını bitiren reçeteyi açıkladı! "Karaciğeri yenilemek için..."

Tip 2 diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve hipertansiyon hastalarının birçoğunda karaciğer yağlanması mevcuttur. Sağlıksız beslenme, aktivite yapmama, sigara içme, gıda güvencesizliği gibi bağımsız faktörlerin bu yağlanmayı tetiklediği bildirilmiştir. Her ne kadar Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi bu tip yağlanmayı tedavi etmeye yönelik Resmetirom ilacını onaylasa da bu ilacı diyet ve egzersiz ile kullanımı önermiştir. Açıkçası sağlıklı beslenme, yağ dokusundan zayıflama ve egzersiz gibi değiştirilebilir yaşam faktörleri ile yağlanmanın ortadan kaldırılması temel hedef olarak güncelliğini korumaktadır.