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Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez karaciğer yağlanmasını bitiren reçeteyi açıkladı! "Karaciğeri yenilemek için..."
Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez karaciğer yağlanmasını bitiren reçeteyi açıkladı! "Karaciğeri yenilemek için..."
Karaciğer yağlanması hakkında bilinen tüm ezberler çöktü! Obezite sorunu olmayan normal kilolu bireyleri de sinsi bir şekilde tehdit eden bu ölümcül tehlikeye karşı karaciğerin yükünü hafifletecek 8 pratik yöntem açıklandı.
Giriş Tarihi: 20.06.2026 08:49
Güncelleme Tarihi: 20.06.2026 08:55