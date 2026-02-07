Trend
Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez uyardı: Hastalıkların gizli kaynağı! Pestisitlerden kurtulmanın formülü: 1 litre suya 5 kaşık...
Sebze ve meyvelerden hayvansal ürünlere kadar geniş bir alanda karşımıza çıkan pestisitler, insan sağlığını tehdit eden görünmez bir tehlike olarak büyüyor. Bilimsel araştırmalar, bu kimyasallara karşı en güçlü kalkanın bilinçli tüketim ve doğru gıda seçimi olduğunu ortaya koyuyor.
Giriş Tarihi: 07.02.2026 09:04