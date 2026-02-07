Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez uyardı: Hastalıkların gizli kaynağı! Pestisitlerden kurtulmanın formülü: 1 litre suya 5 kaşık...

ZEKA GERİLİĞİNE NEDEN OLABİLİYOR

Vücuda alınan pestisitler, kanser gibi yaşamı tehdit eden hastalıkların yanı sıra; dermatit, endokrin bozukluklar, üreme bozuklukları, immünotoksiste, nörodavranışsal bozukluklar, astım ve konjenital defektler gibi birçok sağlık sorununa neden olabilir. Bu bozukluklar tedavi edilmezse ölümcül olabilir ve bireylerin yaşam kalitesini bozabilir. Araştırmalar, hem çocuklarda hem de yetişkinlerde pestisitler ile kanser gelişimi arasında yakın ilişki olduğunu göstermektedir.

