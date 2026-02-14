Trend
Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez’den zamanı durduran liste! Hücreleri kökten yenileyen o süper besin!
Metabolik sağlık; beslenmeden uykuya, egzersizden vücut yağ dağılımına uzanan geniş bir denge sistemiyle şekilleniyor. Kan şekeri, kolesterol, vitamin ve hormon değerleri üzerinden ideal metabolik sağlığın şifrelerini, hastalıklara karşı güçlü bir beden için dikkat edilmesi gereken kritik parametreleri sıraladık.
Giriş Tarihi: 14.02.2026 09:02
Güncelleme Tarihi: 14.02.2026 09:15