Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez’den zamanı durduran liste! Hücreleri kökten yenileyen o süper besin!

1- Kan şekeri ideal değeri 100mg/ dl'nin altında tutmak metabolik sağlık için en önemli biyokimyasal parametredir. Bunu sağlayan beslenme ve egzersiz insülin duyarlılığınızın mükemmel olduğunu ve vücudun enerji dengesini iyi koruduğunu gösterir.

2 - HbA1c; son 2 veya 3 aydaki kanda şeker yoğunluğu hakkında bilgi veren diyabet takibinde altın standart olarak kullanılan biyokimyasal parametredir. Normal değer yüzde 5,6 ve altıdır. Yüzde 6,4 ve üzerinde bireylerde tip 2 diyabetin varlığı aşikardır diyoruz. Anemi hastalarında HbA1c yanlış sonuç verilebilir. C, B ve E vitaminlerinden aşırı doz kullanımı, artmış kolesterol seviyeleri yüksek HbA1c düzeyine neden olabilir.

