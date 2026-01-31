Trend
Galeri
Trend Yaşam
Uzm. Psk. Esra Ezmeci anlattı! Cevapları yanlış yerde ararsan yorulursun! Mutluluğun formülü...
Uzm. Psk. Esra Ezmeci anlattı! Cevapları yanlış yerde ararsan yorulursun! Mutluluğun formülü...
Sosyal medya hayatı göstermekten çok hissettiriyor; beğenilerle ısınıp kıyaslarla yorulan zihin, "Ben neredeyim?" sorusunu sormaya başlıyor. Asıl mesele ekranda geçirilen süreden çok insanın kendi temposunu ve duygusunu nerede aradığıyla ilgili...
Giriş Tarihi: 31.01.2026 10:25
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 10:27