Uzm. Psk. Esra Ezmeci anlattı! Cevapları yanlış yerde ararsan yorulursun! Mutluluğun formülü...

RUHUN NEFES ALDIĞI ANLAR OLMALI

Sosyal medyayı tamamen bırakmak şart mı? Hayır. Çoğu insan için bu mümkün de değil. Mesele bırakmak değil, denge kurmak. Kendini iyi hissettirmeyen şeyleri azaltmak. Kendini iyi hissettiren bağları çoğaltmak. Bazen telefonu kenara koyup sessiz kalmak. Bazen kimseye göstermeden yaşamak. Bazen paylaşmadan mutlu olmak. Bunlar insanın kendine verdiği küçük izinlerdir. Sosyal medya bize hayat öğretmez. Hayatı biz zaten yaşıyoruz. Sosyal medya sadece bir pencere. Pencereden bakıp içeri girmeyi unutursak, dışarıda kalmış hissederiz. Hayat; bazen yavaş, bazen karışık, bazen çok sade olabilir. Ve bu tamamen normaldir. Bazen sosyal medyada geçirdiğimiz zamanın farkına bile varmayız. Elimiz kaydırır, gözlerimiz bakar ama aklımız başka yerlerde dolaşır. Bir bakmışız yarım saat geçmiş. Sonra bir yarım saat daha... Bu durum tembellik değil, dikkatin dağılmasıdır. Zihin çok fazla uyarana maruz kaldığında zaman algısı değişir. İnsan "Az önce girmiştim" zanneder ama süre uzamıştır. Bu durum gün içindeki diğer şeyleri de etkiler. Yapılacak işler ertelenir, kitap okunmaz, bazen sadece sessizce oturmak bile zor gelir. Çünkü zihin sürekli bir şeyler olsun ister. Oysa insanın bazen hiçbir şeyin olmadığı anlara da ihtiyacı vardır. Bu anlar, ruhun nefes aldığı anlardır.







