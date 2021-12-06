Uzman isimden kritik deprem açıklaması geldi! 75 kilometrelik alana uyarı: "7'den büyük deprem olabilir..."

Çevre ve Doğal Afet Araştırmaları Merkezi Müdürü Dr. Kenan Akbayram oldukça kritik bir deprem uyarısında bulundu. Son dakika açıklamasında 75 kilometre uzunluğundaki fay hattına dikkat çeken uzman isim 7'den büyük depremlerin oluşabileceği sinyalini verdi. Dr. Akbayram, söz konusu fay kuşağında olası depremlerin beklendiğini söyledi.

Uzman isimden korkutan deprem açıklaması geldi. Bingöl için kritik deprem uyarısı veren Çevre ve Doğal Afet Araştırmaları Merkezi Müdürü Dr. Kenan Akbayram, yaptığı son dakika açıklamasında iki il arasında 75 kilometrelik fay kuşağının tek parça kırılması halinde 7'den büyük ve oldukça şiddetli bir deprem oluşabileceğini duyurdu.

SON DAKİKA | KORKUTAN DEPREM UYARISI IHA'nın haberine göre; Enerji, Çevre ve Doğal Afet Araştırmaları Merkezi Müdürü Dr. Kenan Akbayram, Bingöl-Erzincan arasında bulunan Yedisu fay zonunun yaklaşık 200-250 yıldır kırılmadığını belirterek kritik açıklamalarda bulundu. "Yedisu fay zonu adını verdiğimiz Bingöl ile Erzincan arasındaki yaklaşık 75 kilometrelik fay kuşağı var. Bu fay kuşağının tek parçalı olarak kırılması halinde 7'den büyük deprem üretileceği hesaplandı" dedi.

"BU BÖLGENİN GEÇMİŞİNDE ÇOK CİDDİ DEPREMLER YAŞANMIŞTI" Geçmişte bu bölgede ciddi büyüklükte depremlerin yaşandığı ve önemli fay kuşaklarının arasında yer aldığını hatırlatan Enerji, Çevre ve Doğal Afet Araştırmaları Merkezi Müdürü Dr. Kenan Akbayram Bingol'ü işaret etti.

"BU FAYDA DEPREM BEKLİYORUZ" Bingöl'ün Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Varto fay zonları arasında yer alan bir il olduğunu hatırlatan uzman isim, söz konusu fay kuşaklarında deprem beklendiğinin sinyalini verdi.