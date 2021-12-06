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Uzman isimden kritik deprem açıklaması geldi! 75 kilometrelik alana uyarı: "7'den büyük deprem olabilir..."

Çevre ve Doğal Afet Araştırmaları Merkezi Müdürü Dr. Kenan Akbayram oldukça kritik bir deprem uyarısında bulundu. Son dakika açıklamasında 75 kilometre uzunluğundaki fay hattına dikkat çeken uzman isim 7'den büyük depremlerin oluşabileceği sinyalini verdi. Dr. Akbayram, söz konusu fay kuşağında olası depremlerin beklendiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 06.12.2021 11:23 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 11:25
Uzman isimden kritik deprem açıklaması geldi! 75 kilometrelik alana uyarı: 7’den büyük deprem olabilir...

Uzman isimden korkutan deprem açıklaması geldi. Bingöl için kritik deprem uyarısı veren Çevre ve Doğal Afet Araştırmaları Merkezi Müdürü Dr. Kenan Akbayram, yaptığı son dakika açıklamasında iki il arasında 75 kilometrelik fay kuşağının tek parça kırılması halinde 7'den büyük ve oldukça şiddetli bir deprem oluşabileceğini duyurdu.

Uzman isimden kritik deprem açıklaması geldi! 75 kilometrelik alana uyarı: 7’den büyük deprem olabilir...

SON DAKİKA | KORKUTAN DEPREM UYARISI

IHA'nın haberine göre; Enerji, Çevre ve Doğal Afet Araştırmaları Merkezi Müdürü Dr. Kenan Akbayram, Bingöl-Erzincan arasında bulunan Yedisu fay zonunun yaklaşık 200-250 yıldır kırılmadığını belirterek kritik açıklamalarda bulundu.

"Yedisu fay zonu adını verdiğimiz Bingöl ile Erzincan arasındaki yaklaşık 75 kilometrelik fay kuşağı var. Bu fay kuşağının tek parçalı olarak kırılması halinde 7'den büyük deprem üretileceği hesaplandı" dedi.

Uzman isimden kritik deprem açıklaması geldi! 75 kilometrelik alana uyarı: 7’den büyük deprem olabilir...

"BU BÖLGENİN GEÇMİŞİNDE ÇOK CİDDİ DEPREMLER YAŞANMIŞTI"

Geçmişte bu bölgede ciddi büyüklükte depremlerin yaşandığı ve önemli fay kuşaklarının arasında yer aldığını hatırlatan Enerji, Çevre ve Doğal Afet Araştırmaları Merkezi Müdürü Dr. Kenan Akbayram Bingol'ü işaret etti.

Uzman isimden kritik deprem açıklaması geldi! 75 kilometrelik alana uyarı: 7’den büyük deprem olabilir...

"BU FAYDA DEPREM BEKLİYORUZ"

Bingöl'ün Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Varto fay zonları arasında yer alan bir il olduğunu hatırlatan uzman isim, söz konusu fay kuşaklarında deprem beklendiğinin sinyalini verdi.

Uzman isimden kritik deprem açıklaması geldi! 75 kilometrelik alana uyarı: 7’den büyük deprem olabilir...

Korkutan açıklamada Yedisu fay zonunda yaklaşık 237 yıl önce bir deprem yaşandığını ve deprem tekrarlanma yılının 200-250 aralığında olduğunu altı çizildi.

SON DAKİKA SON DAKİKA