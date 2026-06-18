Uzmanlar "1000 yılın en büyük enerjisi" diyerek uyardı! 2 dev fay hattı ayna anda kırılabilir: Hazır olun!

BEKLENEN "BÜYÜK DEPREM" VE 1994 YIKIMININ ACI HATIRASI

Kaliforniya halkı, nesillerdir popüler kültüre dahi konu olan ve her an gerçekleşmesi beklenen o "Büyük Deprem" (The Big One) gerçeğiyle yaşamaya alışmış durumda. Ancak yayımlanan bu son makale, tehlikenin sadece bir varsayım değil, matematiksel olarak kanıtlanmış yaklaşan bir doğa olayı olduğunu bir kez daha yüzlere çarpıyor. Fiziksel koşulların bu derece olgunlaştığı bir evrede, bireysel ve ulusal çapta alınacak tedbirlerin milyonlarca hayatı kurtarabileceği belirtiliyor.