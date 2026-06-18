Uzmanlar "1000 yılın en büyük enerjisi" diyerek uyardı! 2 dev fay hattı ayna anda kırılabilir: Hazır olun!

Bilim dünyasını ayağa kaldıran son dakika araştırması, milyonlarca insanın korkulu rüyası olan "Büyük Deprem" tehlikesinin hiç olmadığı kadar yakın olduğunu ortaya koydu. Uzmanların yaptığı son incelemelere göre, dünyanın en çok bilinen kırık sistemlerinden biri son 1000 yılın en yüksek gerilim seviyesine ulaşarak resmen pimi çekilmiş bir bombaya dönüştü. Peki, araştırmacıları alarm durumuna geçiren ve iki devasa fayın aynı anda kırılabileceğini gösteren bu korkutucu tablonun arkasında hangi gerçekler yatıyor?