Trend Galeri Trend Yaşam Uzmanlar son noktayı koydu! Balık ve yoğurt birlikte yenir mi?

Uzmanlar son noktayı koydu! Balık ve yoğurt birlikte yenir mi?

Yıllardır her balık sofrasında aynı tedirginliği yaşıyor, 'yanına yoğurt koyarsam ne olur?' sorusuyla kendimizi durduruyoruz. Soğutucuların olmadığı dönemlerden günümüze miras kalan ve nesiller boyu bir 'zehirlenme korkusu' olarak sofralarımıza oturan o yasak, aslında bambaşka bir gerçeği saklıyor olabilir mi? Bilim dünyası, bu ezber bozan inanışın ardındaki asıl tehlikeyi ve bugüne kadar yanlış bildiğimiz o kritik detayı nihayet açıkladı. İşte o büyük yanılgının ardındaki gerçekler…

Giriş Tarihi: 05.03.2026 10:19
Uzmanlar son noktayı koydu! Balık ve yoğurt birlikte yenir mi?

Sofralarımızda nesillerdir uygulanan o meşhur yasak, bilim dünyasından gelen son açıklamalarla kökten sarsılıyor! 'Sakın birlikte yemeyin' denilen o iki besin hakkında bugüne kadar doğru bildiğimiz her şey, aslında büyük bir yanılgıdan ibaret olabilir.

Uzmanlar son noktayı koydu! Balık ve yoğurt birlikte yenir mi?

Ancak bu, tamamen güvendesiniz demek değil; çünkü uzmanların üzerinde durduğu tek bir 'istisna', bir akşam yemeğini kabusa çevirmeye yetiyor. Herkesin bir şehir efsanesi sandığı o durumun arkasındaki bilimsel gerçeği öğrendiğinizde, bir sonraki yemeğinizde tabağınıza çok daha farklı bakacaksınız..

Uzmanlar son noktayı koydu! Balık ve yoğurt birlikte yenir mi?

Soğutucuların olmadığı dönemlerde balık ve süt ürünleri hızlıca bozulabiliyordu. Bu da zehirlenmelerin sık sık yaşanmasına neden olarak 'balıkla süt ürünleri yenmez' düşüncesini yaygınlaştırmıştı.

Uzmanlar son noktayı koydu! Balık ve yoğurt birlikte yenir mi?

Bazı kaynaklar bu inanışın Hindistan kökenli Ayurveda diyet anlayışından geldiğini vurguluyor.

Uzmanlar son noktayı koydu! Balık ve yoğurt birlikte yenir mi?

Ayurveda'da balık gibi 'sıcak' kabul edilen hayvansal ürünlerin, süt ürünleri gibi 'soğuk' kabul edilen besinlerin birlikte yenmemesi gerektiği savunuluyor.

Uzmanlar son noktayı koydu! Balık ve yoğurt birlikte yenir mi?

UZMANLARA GÖRE BALIK VE YOĞURT BİRLİKTE YENİR Mİ?

Uzmanlar, "Balık ve yoğurt yedim, zehirlenir miyim?" gibi endişelerin tamamen bir şehir efsanesinden kaynaklandığını vurguluyor.

Uzmanlar son noktayı koydu! Balık ve yoğurt birlikte yenir mi?

Hem balık hem de yoğurt, besin değeri açısından oldukça zengindir. Balık; A, B, D vitaminleriyle birlikte demir, çinko, iyot ve selenyum açısından güçlü bir besin kaynağıdır.

Uzmanlar son noktayı koydu! Balık ve yoğurt birlikte yenir mi?

Yoğurt ise kalsiyum, potasyum ve protein bakımından son derece besleyicidir.

Uzmanlar son noktayı koydu! Balık ve yoğurt birlikte yenir mi?

Uzmanlar, bu iki gıdanın birlikte tüketilmesinde hiçbir sakınca olmadığını belirtiyor. Ancak her iki ürünün de taze olmasına dikkat etmekte fayda var.

Uzmanlar son noktayı koydu! Balık ve yoğurt birlikte yenir mi?

Bayat balık veya uzun süre beklemiş fermente süt ürünleri, histamin oranı yüksek olduğu için bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

Uzmanlar son noktayı koydu! Balık ve yoğurt birlikte yenir mi?

ZEHİRLENME RİSKİ NEREDEN GELİYOR?

Balıklarda zehirlenmeye yol açan temel etken 'Scrombroid' yani histamin zehirlenmesi olarak biliniyor.

Uzmanlar son noktayı koydu! Balık ve yoğurt birlikte yenir mi?

Bayat balıklarda zamanla artan histamin miktarı, hassas bünyelerde ciltte kızarma, kaşıntı ve mide bulantısı gibi belirtilere neden olabiliyor.

Uzmanlar son noktayı koydu! Balık ve yoğurt birlikte yenir mi?

Yoğurt, peynir ve kefir gibi fermente süt ürünleri de histamin içerdiğinden, bu tür balıklarla birlikte tüketildiğinde semptomlar bazı kişilerde artış gösterebiliyor.