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Uzmanlar uyardı! 36 saat içinde itibaren GPS sistemleri bozulabilir

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), Güneş'te bir taç küre kütle atımı (CME/Coronal Mass Ejection) tespit etti. Uzmanlar CME patlamasının 36 saat içinde Dünya'ta ulaşacağını, uydu ve GPS sistemlerinde sorunlar yaşanabileceğini belirtti.

Giriş Tarihi: 26.11.2021 16:18 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 16:21
Uzmanlar uyardı! 36 saat içinde itibaren GPS sistemleri bozulabilir

CME'ler, Güneş'in taç küresindeki manyetik alanların karışımları nedeniyle oluşur. Güneş lekelerinden uzaya gaz ve plazma fırlatılır. Bu patlamalar jeomanyetik fırtınalara neden olabiliyor. NOAA'daki bilim insanları yeni bir CME patlamasının yaşandığını belirtti.

Uzmanlar uyardı! 36 saat içinde itibaren GPS sistemleri bozulabilir

Bir astronom ve uzay hava uzmanı olan Dr Tamitha Skov yaptığı açıklamada, CME patlamasının etkisiyle oluşan jeomanyetik fırtınaların uydu ve GPS sistemlerinde problemler çıkarabileceğini vurguladı. Skov ve diğer araştırmacılar, "Yeni CME patlamasının 36 saat içinde Dünya'nın Güney kısmına ulaşacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Uzmanlar uyardı! 36 saat içinde itibaren GPS sistemleri bozulabilir

CME'ler genelde güçlü jeomanyetik fırtınalar oluşturma eğiliminde olurlar. Jeomanyetik fırtınalar uydulara zarar verebiliyor, iletişimi etkileyebiliyor. Hatta elektrik şebekelerini devre dışı bırakabiliyorlar. 1859'da yaşanan jeomanyetik fırtına sonucunda tüm Avrupa ve Amerika'da telgraf ağları devre dışı kalmıştı.

Uzmanlar uyardı! 36 saat içinde itibaren GPS sistemleri bozulabilir

Güneş'in solar hareketliliğinin artıp azaldığı 11 yıllık döngülerden geçtiği biliniyor. Bilim insanları Güneş'te 25. döngünün olduğunu belirtiyor. Bu döngünün 2025'te zirve yapması bekleniyor.

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