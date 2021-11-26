Uzmanlar uyardı! 36 saat içinde itibaren GPS sistemleri bozulabilir

CME'ler, Güneş'in taç küresindeki manyetik alanların karışımları nedeniyle oluşur. Güneş lekelerinden uzaya gaz ve plazma fırlatılır. Bu patlamalar jeomanyetik fırtınalara neden olabiliyor. NOAA'daki bilim insanları yeni bir CME patlamasının yaşandığını belirtti.

Bir astronom ve uzay hava uzmanı olan Dr Tamitha Skov yaptığı açıklamada, CME patlamasının etkisiyle oluşan jeomanyetik fırtınaların uydu ve GPS sistemlerinde problemler çıkarabileceğini vurguladı. Skov ve diğer araştırmacılar, "Yeni CME patlamasının 36 saat içinde Dünya'nın Güney kısmına ulaşacağını tahmin ediyoruz" dedi.

CME'ler genelde güçlü jeomanyetik fırtınalar oluşturma eğiliminde olurlar. Jeomanyetik fırtınalar uydulara zarar verebiliyor, iletişimi etkileyebiliyor. Hatta elektrik şebekelerini devre dışı bırakabiliyorlar. 1859'da yaşanan jeomanyetik fırtına sonucunda tüm Avrupa ve Amerika'da telgraf ağları devre dışı kalmıştı.