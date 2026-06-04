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UZMANLAR UYARDI: Meğer o kene türü vücudun bu bölgelerine tutunursa anında felç ediyormuş!

Sadece KKKA değil, birçok farklı ölümcül hastalığın gizli taşıyıcısı olan kenelere karşı alarm verildi. Türkiye'de insanlardan en sık toplanan o kene türünün haritası çıkartılırken, uzmanlar özellikle kulak arkası ve kulak içine yerleşen kenarların salgıladığı o sıvıya karşı uyardı. İşte pikniğe, tarlaya veya parklara gitmeden önce mutlaka bilmeniz gereken o önemli bilgiler...

Giriş Tarihi: 04.06.2026 11:42 Güncelleme Tarihi: 04.06.2026 11:51
UZMANLAR UYARDI: Meğer o kene türü vücudun bu bölgelerine tutunursa anında felç ediyormuş!

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte doğada vakit geçirenlerin korkulu rüyası haline gelen keneler hakkında bilim dünyasından çok çarpıcı uyarılar geldi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adem Keskin, dünya genelinde binden fazla, Türkiye'de ise 56 farklı kene türünün bulunduğunu belirterek hayati açıklamalarda bulundu.

UZMANLAR UYARDI: Meğer o kene türü vücudun bu bölgelerine tutunursa anında felç ediyormuş!

TÜKÜRÜK DEĞİL ADETA ZEHİR

Kenelerin insan vücudunda tutunduğu bölge, hayati tehlikenin boyutunu doğrudan değiştiriyor. Prof. Dr. Adem Keskin'in uyardığı ve tıp dünyasında "kene felci" (tick paralysis) olarak bilinen o gizli tehlikenin detayları ürkütücü:

UZMANLAR UYARDI: Meğer o kene türü vücudun bu bölgelerine tutunursa anında felç ediyormuş!

GEÇİCİ YÜZ FELCİ YAPIYOR!

Kenelerin salgıladığı tükürük sıvısı, insan sinir dokularında geçici ama ciddi hasarlara yol açabiliyor. Özellikle kulak arkası ve kulak içi gibi yüz sinirlerine çok yakın olan hassas bölgelere tutunan keneler, salgıladıkları maddelerle insanları ve çiftlik hayvanlarını (özellikle koyunları) geçici olarak felç edebiliyor. Bazı bünyelerde ise bu tükürük ölümcül alerjik reaksiyonları tetikliyor.

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UZMANLAR UYARDI: Meğer o kene türü vücudun bu bölgelerine tutunursa anında felç ediyormuş!

TÜRKİYE'DE EN SIK GÖRÜLEN KENE TÜRÜ HANGİSİ?

Prof. Dr. Keskin'in açıklamalarına göre ülkemizde tespit edilen 56 kene türünden yaklaşık 20'si insanlardan kan emebiliyor. Ancak bir tür var ki adeta tek başına bir tehdit unsuru:

UZMANLAR UYARDI: Meğer o kene türü vücudun bu bölgelerine tutunursa anında felç ediyormuş!

HYALOMMA MARGİNATUM (%70-80)

Türkiye'de insanlar üzerinden toplanan kenelerin neredeyse tamamına yakınını bu tür oluşturuyor. Bu kene, ülkemizdeki ölümcül Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının en baş vektörü (taşıyıcısı) kabul ediliyor.

UZMANLAR UYARDI: Meğer o kene türü vücudun bu bölgelerine tutunursa anında felç ediyormuş!

BÖLGE BÖLGE KENE HARİTASI

Her kene aynı hastalığı taşımıyor, coğrafyaya ve türüne göre tehlikenin adı değişiyor:

UZMANLAR UYARDI: Meğer o kene türü vücudun bu bölgelerine tutunursa anında felç ediyormuş!

KARADENİZ BÖLGESİ (IXODES RİCİNUS)

Karadeniz'in nemli ikliminde sıkça görülen bu tür, sinsice ilerleyen ve eklem ağrılarıyla başlayan Lyme hastalığına (Borrelia bakterisi) neden oluyor. Avrupa'da bu tür kene ensefalitine (beyin iltihabı) de yol açıyor.

UZMANLAR UYARDI: Meğer o kene türü vücudun bu bölgelerine tutunursa anında felç ediyormuş!

RİKETSİYOZ TEHLİKESİ (RHİPİCEPHALUS SANGUİNEUS)

Bu kene türü ise bünyesindeki bakteriyi insana bulaştırarak vücutta ağır hasarlar bırakan riketsiyoz hastalığını tetikliyor.

UZMANLAR UYARDI: Meğer o kene türü vücudun bu bölgelerine tutunursa anında felç ediyormuş!

KUŞ KENELERİ (IXODES ARBORİCOLA)

Her kene insanı hedef almıyor. "Konak spesifikliği" nedeniyle bu kene türü sadece kuşlar üzerinde yaşıyor; insanlara veya çiftlik hayvanlarına zarar vermiyor.

UZMANLAR UYARDI: Meğer o kene türü vücudun bu bölgelerine tutunursa anında felç ediyormuş!

TÜRKİYE'DE DAHA NADİR!

Avrupa'da yaygın görülen bazı kene kaynaklı hastalıkların Türkiye'de daha nadir görüldüğünü belirten Keskin, "Örneğin Avrupa'da Ixodes ricinus kaynaklı kene ensefalit oldukça yaygın görülebiliyor. Dermacentor reticulatus türü de riketsiyoz vakalarının oluşmasında rol oynayabiliyor" ifadelerini kullandı.

UZMANLAR UYARDI: Meğer o kene türü vücudun bu bölgelerine tutunursa anında felç ediyormuş!

"YAKLAŞIK 200 FARKLI KENE KAYNAKLI HASTALIK BULUNUYOR"

Kenelerin çok sayıda hastalık etkeniyle ilişkili olduğunu vurgulayan Keskin, dünya genelinde yaklaşık 200 farklı kene kaynaklı hastalığın bulunduğunu söyledi. Bu hastalıkların bazılarına Türkiye'de nadir de olsa rastlanabildiğini belirten Keskin, vatandaşların kene temasına karşı dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör