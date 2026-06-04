UZMANLAR UYARDI: Meğer o kene türü vücudun bu bölgelerine tutunursa anında felç ediyormuş!

GEÇİCİ YÜZ FELCİ YAPIYOR!

Kenelerin salgıladığı tükürük sıvısı, insan sinir dokularında geçici ama ciddi hasarlara yol açabiliyor. Özellikle kulak arkası ve kulak içi gibi yüz sinirlerine çok yakın olan hassas bölgelere tutunan keneler, salgıladıkları maddelerle insanları ve çiftlik hayvanlarını (özellikle koyunları) geçici olarak felç edebiliyor. Bazı bünyelerde ise bu tükürük ölümcül alerjik reaksiyonları tetikliyor.