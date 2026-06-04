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UZMANLAR UYARDI: Meğer o kene türü vücudun bu bölgelerine tutunursa anında felç ediyormuş!
UZMANLAR UYARDI: Meğer o kene türü vücudun bu bölgelerine tutunursa anında felç ediyormuş!
Sadece KKKA değil, birçok farklı ölümcül hastalığın gizli taşıyıcısı olan kenelere karşı alarm verildi. Türkiye'de insanlardan en sık toplanan o kene türünün haritası çıkartılırken, uzmanlar özellikle kulak arkası ve kulak içine yerleşen kenarların salgıladığı o sıvıya karşı uyardı. İşte pikniğe, tarlaya veya parklara gitmeden önce mutlaka bilmeniz gereken o önemli bilgiler...
Giriş Tarihi: 04.06.2026 11:42
Güncelleme Tarihi: 04.06.2026 11:51