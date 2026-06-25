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Uzmanlar uyardı: Sıcak havalarda spor yapanlar dikkat! O yöntem aslında hiçbir işe yaramıyor...
Uzmanlar uyardı: Sıcak havalarda spor yapanlar dikkat! O yöntem aslında hiçbir işe yaramıyor...
Yaz aylarında yapılan koşular, halı saha maçları veya basit bir işe gidiş yürüyüşü bile sıcaklıklar yükseldiğinde adeta bir hayatta kalma mücadelesine dönüşebiliyor. Uzmanlar, sıcak havalarda havluyla serinlemek ya da küçük buz torbaları kullanmak gibi geleneksel yöntemlerin çoğunun aslında vücut ısısını düşürmede yetersiz kaldığını kanıtladı. İşte BBC tarafından yayınlanan uzman uyarılarının yer aldığı kılavuzun detayları...
Giriş Tarihi: 25.06.2026 18:02
Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 18:15