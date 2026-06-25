Uzmanlar uyardı: Sıcak havalarda spor yapanlar dikkat! O yöntem aslında hiçbir işe yaramıyor...

3. SEANSLARI KISALTIN VE TEMPOYU DÜŞÜRÜN

Sıcaktan kaçınamadığınız günlerde egzersiz sürenizi daha kısa tutun ve antrenman aralarına mutlaka daha fazla mola ekleyin. Rutin yerine sabahları kısa bir yürüyüş ya da hafif iç mekan hareketleri çok daha güvenli ve gerçekçidir. Çünkü sıcak havalarda insanlar daha çabuk yorulur, baş dönmesi yaşayabilir ve uyku kaliteleri bozulabilir.

Uzmanlar; molaların klimalı bir ortamda ya da en azından vantilatör, soğuk su ve gölgenin olduğu bir alanda verilerek vücudun gerçekten soğumasına izin verilmesi gerektiğini söylüyor.