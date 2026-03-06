Trend
Uzun ömrün gizli sigortası bulundu! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu açıkladı: İşte vücudu içeriden onaran o "kas dokusu" gerçeği!
Sağlıkta 'daha fazlasını' yapma devri kapandı; bilim dünyası 2026'nın yeni 'sağlık anayasasını' ilan etti! Yıllardır uyguladığımız yorucu rutinlerin aksine, uzun yaşamın sırrının vücudun kendi iç mekanizmalarında gizli olduğu ortaya çıktı. Uykudan kas gücüne, beslenmeden zihinsel dengeye kadar hayat kalitenizi kökten değiştirecek o sade ama güçlü yeni yaşam felsefesiyle tanışın...
Giriş Tarihi: 06.03.2026 08:31