Uzun ömrün gizli sigortası bulundu! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu açıkladı: İşte vücudu içeriden onaran o "kas dokusu" gerçeği!

Son yıllarda sağlık dünyasında tuhaf bir yarış vardı. Daha sert spor, daha radikal diyet, daha pahalı takviyeler, daha karmaşık biohacking yöntemleri… Herkes "daha fazlasını" yaparak sağlıklı olacağını düşündü. Ama bilim dünyası yavaş yavaş farklı bir gerçeğe işaret ediyor.