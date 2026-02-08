Uzun yaşamanın sırrı meğer genlerimizde değil kalbimizdeymiş! Küçük bir adım büyük fark yaratır

YARALARINI ONARMAYA BAŞLA

Yürek, birine fayda sağladığında genişler. Bir başkasının hayatında küçük de olsa bir iyiliğe vesile olduğunda, içindeki düğümler çözülmeye başlar. İnsan, kendini düşünmeyi bıraktığı o anda hafifler. Birine iyi geldiğinde yumuşar; sertlik yerini merhamete, acele yerini sükûnete bırakır. Ve birinin yükünü omuzladığında fark etmeden şunu yaşar: Kendi yükleri sessizce yere düşer. Çünkü kalp, başkası için attığında kendi yaralarını da onarmaya başlar. Tasavvufta bu yüzden "bir gönle girmek, bin kapıyı açmaktan hayırlıdır" denir.

Kapılar dışarıya açılır; gönül ise insanın hakikatine. Bir gönle giren, sadece bir insana dokunmaz; varoluşun merkezine yaklaşır. Gönül almak, bir başarı değildir; bir hâl değişimidir. Orada kimse büyüklük taslamaz, kimse üstünlük kurmaz. Sadece bir insan, bir başka insanın kalbine emanet olur. Çünkü gönül almak insana anlam duygusu verir. Anlam ise insanın en derin ihtiyacıdır. Yorgunluğu alan, hayata tutunduran, sabahları yeniden uyandıran şey budur. İnsan, ne kadar çok şeye sahip olursa olsun; eğer kimsenin hayatına değmiyorsa içten içe eksik hisseder. Ama bir kalbe dokunabildiyse, hayat artık sadece yaşanan bir zaman değil; hissedilen, taşınan ve paylaşılan bir yolculuk hâline gelir. İşte yaşam enerjisi tam da burada doğar.