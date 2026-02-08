Trend
Galeri
Trend Yaşam
Uzun yaşamanın sırrı meğer genlerimizde değil kalbimizdeymiş! Küçük bir adım büyük fark yaratır
Uzun yaşamanın sırrı meğer genlerimizde değil kalbimizdeymiş! Küçük bir adım büyük fark yaratır
Kalabalıklar içinde yalnız hisseden insanın asıl ihtiyacı sevilmek değil, bir işe yaramak olabilir mi? Bilimsel araştırmalar ve kadim öğretiler aynı noktada buluşuyor: İnsan, başkasının hayatına dokunduğu anda iyileşiyor, güçleniyor ve hayata daha sıkı bağlanıyor. Yardım etmenin insan ömrünü uzattığını söyleyen bu çarpıcı gerçek, iyiliğin sadece ahlaki değil, yaşamsal bir ihtiyaç olduğunu hepimize hatırlatıyor.
Giriş Tarihi: 08.02.2026 10:45