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Van Gölü sahilinde görüntülendi! Büyük şaşkınlık...

Van'ın Gevaş ilçesinde Van Gölü sahilinde nesli tükenme tehlikesindeki vaşak görüntülendi.

DHA Trend Yaşam
Giriş Tarihi: 27.11.2021 12:59 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 13:05
Van Gölü sahilinde Vaşak görüntülendi!

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için birinci derecede koruma altında olan ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesindeki vaşak, Van'ın Gevaş ilçesine bağlı İnköyü'nde Van Gölü sahilinde görüntülendi.

Van Gölü sahilinde Vaşak görüntülendi!

Hayvanı cep telefonuyla kayıt altına alan çoban Musa Başak, bölgede ilk defa vaşak gördüğünü söyledi.

Van Gölü sahilinde Vaşak görüntülendi!


İlk olarak çoban köpekleri tarafından fark edilen vaşağı gördüğünde çok şaşırdığını anlatan Başak, "İnköy'de dağda koyunları otlatırken ilk olarak sürü köpekleri fark etti.

Van Gölü sahilinde Vaşak görüntülendi!

Ben görünce kedi sandım fakat dikkatli bakınca kedi olmadığını fark ettim. Hemen cep telefonuyla çekmeye çalıştım. Bu sırada da köpeklerin vaşağa saldırmalarını, ona zarar vermesini engelledim.

Van Gölü sahilinde Vaşak görüntülendi!

Bölgede daha önce görmediğim için büyük şaşkınlık yaşadım. Daha sonra kayalıklara tırmanan vaşak gözden kayboldu" diye konuştu.

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